Perché mangiare semi di sesamo ogni giorno: benefici sorprendenti per cuore, pelle e intestino

I semi di sesamo sono dei veri e propri alleati per la salute dell’organismo.

Gustosi, nutrienti e ricchi di proprietà benefiche non dovrebbero mai mancare nella propria dispensa. Il loro utilizzo in cucina è versatile. Sono utilizzati per condire insalate, per impanare pesce, carne, polpette. Si possono aggiungere nelle zuppe di verdure. Molto usati per i prodotti da forno come pane e grissini.

Si ricavano da una pianta erbacea appartenente alla famiglia delle Pedaliaceae e che prende il nome di Sesamum Indicum, originaria del Medio Oriente. Questo tipo di semi oleosi risultano ricchi acidi grassi essenziali , fibre, proteine, sali minerali come ferro, fosforo, rame, magnesio, zinco e calcio, selenio e vitamine con prevalenza di vitamina A, E, B1, B3, B4.

Anche gli esperti ne esaltano i benefici in diversi studi, tra cui questo.

Quanti semi di sesamo mangiare

La dose giornaliera di semi di sesamo consigliata va dai 20 ai 40 grammi. Sono in grado di apportare benefici non solo al corpo ma anche alla mente. Vi evidenziamo le motivazioni per le quali farne il pieno quotidianamente.

Benessere per l’intestino

Sono un’ottima fonte di fibre che aiutano a liberare l’organismo da scorie e tossine in eccesso. Aiutano a contrastare gli stati di stipsi e stitichezza cronica. Sono un grande supporto per la flora intestinale.

Alleati della salute del cuore

Migliorano la circolazione venosa contribuendo a rendere più elastici i capillari. Prevengono l’insorgere di malattie cardio circolatorie come ictus e infarto. In particolare la sesamina che il sesamolo in essi contenuti sono degli antiossidanti che aiutano a mantenere equilibrato il livello di colesterolo cattivo nel sangue.

Rafforzano il sistema immunitario

Apportano zinco, magnesio, fosforo e vitamine del complesso B che mantengono forte l’organismo innalzando le difese immunitarie in vista dell’attacco di virus e batteri soprattutto durante la stagione invernale.

Fanno bene all’umore

Il loro consumo costante aiuta a stimolare le capacità cognitive della mente come il livello di concentrazione, l’attenzione e la memoria. Contrastano la depressione donando uno stato di benessere generale.

Mantengono forti ossa e denti

Sono una delle fonti vegetali più ricche di calcio. Sono utili durante la menopausa per sopperire alla carenza di questo minerale che in questa fase della vita della donna può provocare la tanto temuta osteoporosi.

Azione anti aging per la pelle

Ricchi di vitamina E e antiossidanti che stimolano la produzione di collagene ed elastina contribuendo a mantenere la pelle più luminosa e più giovane. Contrastano la formazione dei radicali liberi responsabili dello stress ossidativo.

Rinforzano i capelli

Utilizzati per un impacco per i

capelli mantengono più luminosa la chioma nutrendola in profondità.perché stimolano la produzione di melanina. La chioma risulterà visibilmente più folta e lucente