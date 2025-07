Pompelmo, i benefici del succo anche per la dieta estiva

Il pompelmo, albero della famiglia delle Rutacee, è una pianta che cresce nelle zone calde e in Italia è coltivato soprattutto nel sud Italia. I suoi frutti, dalla forma sferica, possono raggiungere anche i 3 kg di peso. La buccia è giallo pallido, ma il colore cambia a seconda dalle varietà: vira verso il rosa e l’arancio chiaro quella del pompelmo rosa. Il suo gusto è inconfondibile, lievemente amarognolo.

Le proprietà nutritive del pompelmo

100 grammi di questo agrume (senza buccia) apportano solo 29 kcal. La parte edibile contiene soprattutto acqua (91,2 g su 100 grammi di frutto) e in minore quantità zuccheri (6,2), fibre (1,6 g) e proteine (0,6 g).

Il pompelmo è ricco di potassio (230 mg su 100 grammi di frutto), vitamina C (40 mg), calcio (17 mg), fosforo (16 mg) e in quantità molto più basse sodio e ferro. Non mancano inoltre la vitamina B3 o niacina, che favorisce la circolazione sanguigna, e le vitamine B1 (la tiamina) e B2 (la riboflavina), che intervengono nel processo di trasformazione del glucosio in energia.

Il frutto contiene inoltre rame e acido pantotenico, fondamentale per il metabolismo di grassi, proteine e carboidrati, e utile contro la stanchezza.

Queste caratteristiche rendono il pompelmo un frutto dai molteplici benefici. Una spremuta (meglio non filtrata in modo da non perdere le fibre) permette di ricaricarsi di vitamine e di sali minerali. Grazie alla vitamina C l'alimento ha un’azione antinfiammatoria, rinforza il sistema immunitario ed è alleato della salute cardiovascolare, ha inoltre un’azione antiossidante e contrasta l’invecchiamento cellulare.

Tuttavia, bisogna fare attenzione perchè il pompelmo interferisce con alcuni farmaci: per tale motivo è importante chiedere consiglio al proprio medico.

Il succo di pompelmo alleato della dieta

Per le sue proprietà la spremuta di questo agrume, oltre ad essere dissetante, favorisce il senso di sazietà e aiuta la circolazione, prevenendo i gonfiori.

Alcuni studi hanno analizzato gli effetti del pompelmo e del suo succo sul peso corporeo e sui livelli di glucosio. Una ricerca californiana ha associato il consumo di pompelmo fresco alla perdita di peso e ha messo in luce come la sua assunzione migliori la resistenza all’insulina.

Ricercatori europei, che hanno effettuato analisi su ratti obesi, sono giunti alla medesima conclusione e

cioè che l’estratto di pompelmo contribuisce al’aumento di peso, l'iperinsulinemia e l'insulino-resistenza, a migliorare i marcatori dell'infiammazione e a ridurre lo stress ossidativo.

