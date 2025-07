Qual è l'orario giusto per fare colazione in estate secondo la scienza

La colazione è considerata da molti nutrizionisti uno dei pasti più importanti della giornata anche in estate.

Per poter iniziare bene la giornata e fare il pieno di energia sufficiente per affrontare gli impegni quotidiani, saltare la colazione è una cattiva abitudine. Consumarla nell’orario giusto è un aiuto valido per rimanere in forma e per accelerare il metabolismo.

Qual è l’orario giusto della colazione

Secondo la crononutrizione l’orario giusto per una colazione energica è idealmente prima delle 8, 30, precisamente tra le 7 e le 8,30 al mattino. Fa molto farla entro le due ore dal risveglio per mantenere in equilibrio la glicemia e godere di una buona salute metabolica.

A confermare questo orario ideale vi è una ricerca dettagliata pubblicata sull’International Journal of Behavioral Nutrition and Physical Activity. In questo specifico studio sono state esaminate le abitudini alimentari di alcuni volontari. Dalle loro interviste rilasciate è emerso che coloro che tendevano a mangiare presto al mattino riuscivano a mantenere un peso forma più stabile nel tempo e quindi a mantenersi magri.

Fare colazione presto in estate aiuta anche a regolare l’appetito e a soffrire meno di attacchi di fame nervosa. Gli esperti dello studio hanno anche evidenziato che chi mangiava presto al mattino riusciva anche a mantenere più regolare il ritmo circadiano.

Fare colazione presto constrasta il diabete

Un altro studio che conferma quanto sia benefico fare colazione tra le 7 le otto del mattino è quello condotto dal Barcelona Institute for Global Health e pubblicato sulla National Library of Medicine. La ricerca spagnola dimostra che l’orario della colazione può influenzare il rischio di contrarre o meno il diabete di tipo 2.

I ricercatori spagnoli hanno esaminato i questionari compilati da circa 103.312 adulti sulle proprie abitudini alimentari. Da essi è emerso che le persone che facevano colazione dopo le 9 del mattino entro due massimo sette anni si ammalavano di diabete di tipo 2. Questo studio è l’ennesima conferma di quanto l’orario di questo pasto possa influenzare i livelli di glicemia nel sangue e comportare o meno lo sviluppo di malattie metaboliche oltre ad obesità e ipertensione.

Perché non saltare la colazione in estate

La colazione ideale anche in estate deve contribuire apportare all’organismo il 20-25% delle calorie giornaliere. Deve essere leggera e facilmente digeribile ma soprattutto deve essere nutriente e fonte di energia per l’organismo.

Chi infatti salta la colazione durante il corso della mattinata tenderà a consumare cibi ricchi di zuccheri e grassi che compensano le troppe ore di digiuno ma espongono maggiormente al rischio di obesità e sovrappeso.

Inoltre a risentirne non è solo il peso e la linea ma anche

l’umore e ilin genere. Le troppe ore di digiuno aumentano i livelli di cortisolo il famigerato "ormone dello stress" che provoca vulnerabilità, nervosismo e insonnia.