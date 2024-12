Ricche di proteine, vitamine, sali minerali e fibre: le lenticchie, regine della tavola a Capodanno

Ascolta ora 00:00 00:00

Sono un simbolo della nostra tradizione, e non mancheranno sulla tavola di nessuno durante il cenone di questa sera: stiamo parlando delle lenticchie, un alimento che siamo soliti associare al Capodanno. Questi piccoli legumi, però, racchiudono davvero moltissime proprietà, ecco perché sono ottime da consumare anche per tutto l'anno. Ricche di proteine, vitamine, sali minerali e fibre, sono un alimento che non dovrebbe mancare nella nostra dieta.

Appartenenti alla famiglia delle Fabaceae, le lenticchie sono presenti nell'alimentazione dell'uomo sin dall'antichità. La pianta che le produce è annuale, e i frutti sono dei legumi contenenti due semi piccoli e rotondi. In Europa vengono coltivate diverse tipologie di pianta, cosa che consente di ottenere diverse varietà.

Apprezzate fin dall'antichità, le lenticchie sono un alimento poco costoso ma, al contempo, consentono di preparare piatti gustosi e molto nutrienti. Dal momento che contengono molte proteine e ferro, sono state ribattezzate come " la carne dei poveri ". Ed effettivamente sono un legume davvero molto generoso e ricco. 100 g di lenticchie, infatti, corrispondono a 92 calorie. Esse sono infatti composte per il 66% da carboidrati, per il 30% da proteine e per il 4% da lipidi. Il 90% dei carboidrati - spiega la nutrizionista Sara Valente a Starbene.it - è composto da amidi altamente digeribili, e solo dal 10% di zuccheri solubili. Fra le proteine presenti, invece, ve ne sono diverse ad alto valore biologico, come l'arginina, che migliora l'afflusso di sangue e favorisce lo sviluppo di massa muscolare.

Per contro, le lenticchie hanno delle carenze per quanto concerne gli aminoacidi essenziali (ad esempio la metionina), ma si può porre rimedio aggiungendo dei cereali.

Per quanto concerne le fibre, questi legumi contengono 8,3 g di fibre ogni 100 g di prodotto. La maggior parte di esse è insolubile. " Significa che transitano indenni nell'intestino, restando indigerite" , afferma la dottoressa Valente. "Fatto che favorisce un precoce senso di sazietà e accelera il transito intestinale ". Purtroppo, proprio le fibre possono provocare fenomeni di meteorismo, dato che fermentano nell'intestino. Per ridurre il problema, si possono acquistare decorticate, ossia private della buccia.

Le lenticchie sono anche ricche di vitamine e sali minerali, come lo zinco, il rame, il sodio, il potassio, il magnesio, il manganese e il calcio.

Presente anche un alto contenuto di fosforo. Vi sono poi delle molecole - gli isoflavoni - in grado di abbassare il colesterolo LDL. Non manca poi il ferro, 4 mg per 100 grammi. Fra le vitamine, invece, figurano tutte quelle del gruppo B: B1, B2 e B3.