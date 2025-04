Truffa del tonno rosso, dal colore alla freschezza: ecco come riconoscerlo

Ascolta ora 00:00 00:00

Il settore alimentare coinvolge interessi economici enormi e, come spesso accade, dietro a questi interessi potrebbero nascondersi truffe tanto comuni quanto insidiose per i consumatori. L’ultima trovata è quella di usare il tonno rosso – uno dei più pregiati – per vendere tonno di qualità inferiore o, ancora peggio, spacciare perr fresco un prodotto decongelato.

Il sigillo di garanzia

Proprio per questo motivo è in arrivo il nuovo cosiddetto "sigillo di garanzia” sul tonno rosso. Un'arma innovativa pensata appositamente per combattere le frodi, garantire trasparenza al consumatore e promuovere il lavoro degli operatori che, invece di usare scorciatoie illegali, rispettano le regole. La novità arriva direttamente dal decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. È confermato quindi l'obbligo di apporre una targhetta da parte dell'autorità marittima, come si legge nel decreto, su ogni singolo esemplare di tonno rosso all'atto dello sbarco e della convalida del documento elettronico di cattura (eBCD), in modo da rafforzare la tracciabilità ed etichettatura. In quella che già viene soprannomina la carta d’identità che individua anche il peso di ogni singolo esemplare in tutte le fasi della commercializzazione in cui è presentato intero o eviscerato.

“Rafforzare gli accordi di filiera - commenta Paolo Tiozzo, vicepresidente di Confcooperative Fedagripesca - significa incrementare il valore delle produzioni, con un potenziale aumento fino al 30% del reddito per i produttori, oggi ancora l'anello più debole del settore”.

Come riconoscere il tonno rosso

Le truffe che coinvolgono il tonno rosso sono sempre più frequenti. La strategia più usata, ovviamente, ha l’obiettivo di vendere un tonno di qualità inferiore con i prezzi di quello più pregiato. A livello visivo, per cercare di ingannare il consumatore, spesso viene mantenuto quel colore rosso vivo innaturale.

Per ottenere questo effetto, vengono utilizzati additivi come i, tipici dei salumi ma non permessi nel pesce, o il monossido di carbonio, che previene l'ossidazione naturale e mantiene il caratteristico colore rosso acceso che ci si aspetta dal tonno fresco.