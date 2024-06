"1000 caccia entro il 2035": il piano militare aereo della Cina

Ascolta ora 00:00 00:00

La Cina sta potenziando il suo esercito in ogni singolo settore. Se, agli occhi di Pechino, il rafforzamento della Marina è necessario per far fronte alle innumerevoli dispute presenti nel Mar Cinese Meridionale, quello dell'Aeronautica è altrettanto strategico per estendere il controllo nell'intera regione. Nello specifico, il Dragone punta ad avere a disposizione 1000 caccia Chengdu J-20 entro il 2035. Questo mezzo, un caccia stealth da 120 milioni di dollari soprannominato Mighty Dragon, sarà destinato a rivaleggiare con i jet di quinta generazione dell'aeronautica statunitense.

La Cina punta sul jet stealth Mighty Dragon

La Cina è stata la seconda nazione al mondo ad avere a disposizione un caccia operativo di quinta generazione all'interno della sua flotta. Pechino, mentre si sta muovendo per sviluppare le tecnologie degli aerei da combattimento di sesta generazione, è concentrata sulla produzione dei suddetti J-20. Scendendo nei dettagli, stiamo parlando di un velivolo “ognitempo” stealth di quinta generazione progettato dalla Chengdu Aerospace Corporation. Ha preso il volo per la prima volta l'11 gennaio 2011 ma è stato presentato ufficialmente nel 2016.

I cosiddetti Mighty Dragons sono entrati in servizio nel 2017 e, al momento, l'aeronautica cinese può già contarne oltre 200. L’obiettivo del Dragone consiste però di portare il loro numero a 400 entro il 2027 e a 1.000 entro il 2035. Il gigante asiatico intende infatti potenziare la propria aeronautica per prepararla alle sfide più impellenti. Non è un caso, tanto per fare un esempio, che Pechino abbia già schierato almeno sei J-20 a meno di 150 chilometri dal confine con l'India. Ma quali sono le caratteristiche di questo aereo? Il J-20 è un caccia stealth monoposto e multiruolo progettato per combinare superiorità aerea e capacità di attacco di precisione.

La sfida ad alta quota contro gli Usa

Il J-20 è il terzo aereo da caccia di quinta generazione nella storia, dopo i jet Lockheed Martin F-22 e F-35 di fabbricazione statunitense. L'F-35 è stato introdotto nell'esercito Usa nel luglio 2015 ed ha tre varianti (a seconda delle modalità di decollo e di atterraggio): l'F-35A a decollo e atterraggio convenzionale, l'F-35B a decollo corto e atterraggio verticale e l'F-35C basato sulla portaerei. Certo, Lockheed Martin lo pubblicizza come "l'aereo da caccia più avanzato al mondo", ma la concorrenza del J-20 inizia a preoccupare il Pentagono.

Il South China Morning Post ha scritto che gli incontri ravvicinati dell'F-35 con il J-20, avvenuti nel Mar Cinese Orientale nel 2022, avrebbero impressionato gli alti generali dell'aeronautica americana. Il Mighty Dragon dovrebbe avere una velocità massima di 2.468 km/h e un'autonomia di 5.926 chilometri (l’F-35A ha una velocità massima di 1.960 km/h e un’autonomia di 2.200 chilometri), ma rappresenta ancora un enigma difficilmente risolvibile per l'Occidente.

Esistono diverse varianti anche del J-20. Le più rilevanti sono il J-20A, la prima versione del jet, il J-20B con vettore di spinta e il J-20S, il primo aereo da caccia stealth biposto.

Secondo il China Military Power Report del Pentagono, pubblicato lo scorso ottobre, la Cina sta lavorando all’aggiornamento del J-20 aumentando il numero di missili che può trasportare e installando ugelli per motori con vettori di spinta. La sfida tra il Mighty Dragon e l'F35 è appena iniziata.