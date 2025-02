Caccia russo viola lo spazio aereo Nato: è alta tensione in Polonia

Ascolta ora 00:00 00:00

Alta tensione lungo il confine orientale della Nato. L'esercito polacco ha fatto sapere che un aereo russo ha brevemente violato il suo spazio aereo. Nello specifico il Comando operativo delle Forze Armate della Polonia ha fatto sapere che un Su-24MR si è reso protagonista di " una violazione dello spazio aereo " sopra la baia di Danzica. L'episodio è avvenuto poche ore dopo che Varsavia aveva schierato velivoli militari in risposta all'attacco sferrato da Mosca in Ucraina occidentale. Anche i sistemi di difesa aerea e di ricognizione radar basati a terra erano stati posti in stato di massima allerta. Ricordiamo che, nelle prime ore del mattino, i missili del Cremlino hanno colpito le infrastrutture energetiche dell'Ucraina danneggiando alcuni siti strategici e le centrali elettriche, e provocando carenze di elettricità.

Cosa succede tra Russia e Polonia

" Nella parte orientale della baia di Danzica si è verificata una violazione dello spazio aereo sulle acque territoriali della Repubblica di Polonia da parte di un aereo Su-24MR delle Forze Armate della Federazione Russa ", hanno spiegato le autorità militari della Polonia. Da quanto fin qui emerso, pare che il velivolo russo abbia volato dalla provincia di Konigsberg e violato lo spazio aereo polacco " fino a una profondità massima di 6,5 chilometri ". Secondo quanto riportato dall'esercito di Varsavia, il caccia Su-24MR, proveniente dall'oblast di Królewiec, è rimasto nello spazio aereo polacco per un minuto e 12 secondi.

Il volo dell'aereo di Mosca è stato rilevato, osservato e monitorato dai sistemi radar dell'esercito polacco. Dopo l'intervento del navigatore delle forze armate del Cremlino, il velivolo avrebbe dovuto cambiare immediatamente rotta. Varsavia ha quindi contattato la controparte russa in merito alla vicenda. La Russia ha sostanzialmente confermato la violazione dello spazio aereo polacco e ha riferito che l'incidente è avvenuto a causa di un guasto del sistema di navigazione del citato Su-24MR.

Informujemy, że w dniu 11 lutego 2025 roku o godz. 14.09 we wschodniej części Zatoki Gdańskiej doszło do naruszenia przestrzeni powietrznej nad wodami terytorialnymi RP przez samolot Su-24MR Sił Zbrojnych Federacji Rosyjskiej.



Samolot, który wykonywał lot z Obwodu… pic.twitter.com/Y0dVv9fT4r — Dowództwo Operacyjne (@DowOperSZ) February 11, 2025

Alta tensione

" Il volo dell'aereo è stato osservato dai sistemi radar delle Forze armate polacche. La rotta di volo è stata immediatamente modificata dopo l'intervento del navigatore delle Forze armate russe. I servizi polacchi in servizio che supervisionavano lo spazio aereo erano in contatto con la parte russa, che ha confermato la violazione dello spazio aereo polacco e ha riferito che era stata causata da un guasto del sistema di navigazione dell'aereo Su-24MR ", ha comunicato il Comando polacco.

Proprio per evitare incidenti o vicende del genere, il premier della Polonia Donald Tusk ha annunciato un piano di investimenti record di 155 miliardi di euro per il 2025 destinato a rafforzare la sicurezza del Paese e per rilanciarne la crescita. " Non è mai stato stanziato tanto nella storia dell'economia polacca " per spese di investimento, ha sottolineato Tusk.

Quest'anno la Polonia stanzierà più di 2,3 miliardi di euro per rafforzare la sua frontiera orientale, fianco est dell'Unione europea.

che ancora di recente ci considerano sdegnosamente

Obiettivo di Varsavia è quello di superare le economie dei Paesi occidentali dell'Ue "". Importanti investimenti sono previsti anche per la rete stradale e ferroviaria del Paese.