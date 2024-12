"È apparso un aereo militare misterioso": cosa sappiamo del nuovo velivolo cinese

Ascolta ora 00:00 00:00

Nei cieli della Cina è comparso quello che sembrerebbe essere un aereo da combattimento stealth di sesta generazione e ad alte prestazioni. Video e clip del velivolo sono già diventate virale sui social network, anche se per il momento non ci sono notizie ufficiali in merito al mezzo. Il design e le dimensioni del nuovo jolly militare del Dragone (la sua designazione potrebbe essere J-36 ma non ci sono conferme ufficiali) comprendono una configurazione senza coda e un'ala a delta modificata con linee di spigolo che si estendono fino all'area del muso. La sezione centrale della fusoliera, almeno la parte inferiore, ricorda invece vagamente il J-20, per altro presente al suo fianco nella clip che ne ha immortalato il volo di prova diurno.

Cosa sappiamo del misterioso jet cinese

Impossibile sapere se il misterioso aereo abbia una configurazione monoposto o biposto. Come ha ricordato il sito The War Zone, nel corso degli ultimi anni la Cina aveva sfornato diversi progetti di questo tipo. Nell'ottobre 2021, per esempio, la forma di aereo senza coda era apparsa nelle immagini satellitari di un aeroporto di una fabbrica della Chengdu Aircraft Corporation (CAC), che potrebbe aver sfornato anche questo modello. Per il resto, non ci sono segni di motori a spinta vettoriale sul mezzo, mentre gli scarichi sono montati in cima alla parte posteriore della fusoliera (in modo simile allo YF-23).

Per quanto riguarda le dimensioni, il nuovo velivolo assomiglia vagamente al richiamato J-20: le immagini suggeriscono che è almeno altrettanto lungo (circa 70 piedi dal muso alla coda). La presenza del carrello di atterraggio principale a due ruote del progetto contribuisce poi a fornire un altro indicatore del peso considerevole del velivolo. Il velivolo, infine, potrebbe garantire una lunga durata e un volume interno relativamente massiccio per ospitare un carico di carburante molto grande, così come armi e sensori.

I dubbi restano tanti e la nebbia fitta. Sembra quasi certo che la Cina, da qualche tempo, sia impegnata in test preliminari di diverse configurazioni di caccia con equipaggio. L'aereo potrebbe anche essere collegato a un nuovo bombardiere stealth regionale, che potrebbe potenzialmente essere un componente con equipaggio legato alla più ampia iniziativa di potenza aerea cinese di sesta generazione. Il programma del bombardiere regionale, noto come JH-XX, rimane molto segreto. Certo, il fatto che questo aereo stesse volando di giorno, in un'area in cui era facile da fotografare, lascia intendere che la Cina volesse mostrarlo all'opinione pubblica mondiale.

I progetti del Dragone

A proposito di bombardieri, da anni arrivano segnalazioni secondo cui il bombardiere stealth cinese a lungo raggio di ultima generazione, l'H-20 – che avrebbe un design stealth ad ala volante simile a quello del B-2 statunitense - starebbe per uscire allo scoperto. Il Pentagono ritiene però che potrebbe volerci ancora tempo prima di vedere questo colosso dei cieli pronto all'uso. Pare, tuttavia, che Pechino starebbe sviluppando un bombardiere stealth a medio raggio denominato in passato JH-XX. " La PLAAF sta cercando di estendere la sua capacità di proiezione di potenza con lo sviluppo di un nuovo bombardiere strategico stealth H-20. I media statali cinesi scrivono che questo nuovo bombardiere stealth avrà una missione nucleare oltre a ricoprire ruoli convenzionali ", si legge nel rapporto Usa.

Oltre all'H-20 ci sarebbero dunque in lista altri mezzi (non specificati). Le fonti militari americane parlano genericamente di una nuova generazione di bombardieri a lungo raggio, probabilmente denominati, appunto, H-20. L'H-20, che potrebbe debuttare nel prossimo decennio, avrà una gittata di oltre 10.

000 chilometri, consentendo alla PLAAF di coprire la cosiddetta Seconda catena di isole e la regione occidentale del Pacifico. La sua gittata potrebbe essere estesa per coprire il globo con rifornimento aereo. Si prevede che impiegherà armi convenzionali e nucleari e presenterà un design stealth.