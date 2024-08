B-2 aggiornati e nuovi B-21: perché gli Usa puntano sui bombardieri

Ascolta ora 00:00 00:00

Gli Usa hanno intenzione di rafforzare i propri bombardieri in un momento delicatissimo, mentre le tensioni internazionali crescono giorno dopo giorno e di pari passo con il crescente rischio che – presto o tardi – possa scoppiare una guerra a Taiwan. Washington ha già potenziato i suoi stealth B-2 Spirit con software all’avanguardia, riducendone i tempi di aggiornamento e migliorandone la prontezza al combattimento. Il grande obiettivo coincide tuttavia con lo sviluppo dei B-21 di nuova generazione, che dovrà essere accelerato nonostante le ombre di potenziali carenze nella produzione del velivolo che potrebbero riguardare l’appaltatore Northrop Grumman.

I due bombardieri d’oro degli Usa

Secondo quanto riportato dalla rivista Air & Space Forces Magazine, l'aeronautica militare statunitense ha potenziato il suo bombardiere stealth B-2 con una nuova funzionalità software OMS (Open Missions Systems) insieme ad altri miglioramenti. Asia Times ha scritto che il citato aggiornamento, denominato Spirit Realm 1 (SR 1), è stato sviluppato attraverso la collaborazione tra l'Air Force Global Strike Command e il B-2 Systems Program Office, e che mira a mantenere il bombardiere “credibile” fino a quando il B-21 non sarà operativo.

Il software adottato per il B-2 ha ridotto drasticamente il tempo richiesto per gli aggiornamenti software, che ora richiedono meno di tre mesi rispetto al precedente ciclo biennale. Questo, a sua volta, consente un'integrazione più rapida di nuove armi e continui miglioramenti della sua capacità di combattimento. In ogni caso la flotta B-2, che ora conta 19 velivoli dopo due incidenti, è formata dagli unici aerei penetranti dell'aeronautica militare statunitense, almeno finché i B-21 non raggiungeranno la capacità operativa iniziale presso la base aerea di Ellsworth.

Work in progress

Per quanto riguarda ulteriori aggiornamenti delle armi e dell'hardware B-2, un paio di anni fa gli Stati Uniti hanno schierato il Joint Air-to-Surface Standoff Missile-Extended Range (JASSM-ER) da un bombardiere stealth B-2, che adesso potrebbe svolgere un nuovo ruolo anti nave nel Pacifico. Questa capacità aumenta infatti significativamente la capacità del velivolo di colpire bersagli in qualsiasi luogo e in qualsiasi momento, e amplia notevolmente la gittata del missile da crociera.

Il B-2 può trasportare fino a 16 missili JASSM, inclusa la variante JASSM-ER a raggio esteso. Grazie alla maggiore capacità di carburante e a un motore turbofan più efficiente, la variante JASSM-ER ha una gittata di 965 chilometri, rispetto ai 400 chilometri della versione originale. La modernizzazione della tecnologia crittografica mira a migliorare la sicurezza delle comunicazioni per le trasmissioni ad alta frequenza, consentendo dispositivi di comunicazione sicuri in potenziali scenari di minaccia futuri. L'aggiornamento del Radar Aided Targeting System (RATS) consentirà inoltre al bombardiere B-2 di utilizzare la bomba nucleare B61 Mod 12 per missioni di attacco nucleare in cui il GPS non è disponibile.

Il B-21 è il grande jolly che gli Usa stanno aspettando; vanta diversi vantaggi rispetto al B-2 degli anni '80, visto che il primo è più piccolo, più elegante, più stealth e a prova di futuro con un'architettura di

sistemi aperti. Tuttavia, data la rapida modernizzazione militare dellae i problemi di produzione del B-21, gli Stati Uniti potrebbero non avere abbastanza mezzi di questo tipo per una ipotetica campagna militare ravvicinata a Taiwan.