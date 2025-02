Caccia F-35 dagli Usa o Su-57 da Putin: lo scacco matto del rivale cinese

Ascolta ora 00:00 00:00

L'India continua a rafforzare il proprio esercito sfruttando ogni occasione possibile. Nelle ultime settimane sia Stati Uniti che Russia hanno provato a convincere Delhi ad acquistare i loro caccia di quinta generazione. Washington può offrire il Lockheed Martin F-35A mentre Mosca ha dalla sua il Sukhoi Su-57E. Entrambi i velivoli erano esposti a Bangalore in occasione di Aero India e, da quanto emerso, avrebbero fatto venire l'acquolina in bocca alle forze armate indiane, che stanno comunque lavorando al loro Advanced Medium Combat Aircraft (AMCA), un jet avanzato che, una volta pronto, dovrebbe preoccupare l’aeronautica cinese.

F-35A o Su-57E?

Storicamente l'India è solita affidarsi alla Russia per l'equipaggiamento militare, anche se gli Stati Uniti hanno recuperato terreno. L'ultima competizione indiretta tra Washington e Mosca – se così possiamo definirla - riguarda i caccia di quinta generazione da vendere a Delhi. Un funzionario della Rosoboronexport ha riferito che il governo indiano potrebbe produrre il Su-57 in patria con un trasferimento completo della tecnologia. L'agenzia russa per l'esportazione della difesa ha affermato di aver tenuto colloqui informali con Hindustan Aeronautics Limited (HAL) sull'argomento, ritenendo che il Su-57 potrebbe essere costruito presso la struttura Nasik della HAL, dove vengono attualmente assemblati i jet Su-30MKI. Allo stesso tempo, come ha fatto notare Defense News, per complicare ulteriormente la situazione, quando il primo ministro indiano Narendra Modi ha incontrato il presidente degli Stati Uniti Donald Trump alla Casa Bianca, a metà febbraio, quest'ultimo ha promesso al suo ospite che avrebbe " spianato la strada per fornire all’India i caccia stealth F-35 ".

In una dichiarazione congiunta di Modi e Trump si fa presente che gli Stati Uniti stavano rivedendo " la loro politica sul rilascio di caccia di quinta generazione " all'India. La promessa di Trump di mettere sul tavolo l'F-35, tecnologicamente sensibile, è senza precedenti, soprattutto data la stretta relazione dell'India con la Russia. La risposta di Lockheed Martin non si è fatta attendere: " Siamo incoraggiati dal recente annuncio del Presidente Trump di fornire l'F-35 all'India. Non vediamo l'ora di lavorare a stretto contatto con entrambi i governi sui prossimi acquisti strategici, compresi i caccia ". " Non credo che, per quanto riguarda l'acquisizione di una piattaforma di aviazione avanzata da parte dell'India, quel processo sia ancora iniziato ", ha replicato un portavoce del ministero degli Affari Esteri indiano. " Quindi, questa è attualmente una cosa che è in fase di proposta ", ha aggiunto.

Un caccia di quinta generazione per l'India

Il gap militare tra l'India e la Cina è abbastanza evidente. In ambito aeronautico, Delhi potrebbe parzialmente ridurlo ottenendo un caccia di quinta generazione. Quale? Le ipotesi sono quelle elencate: l'F-35, il Su-57 o un aereo autoctono. Per entrambe non mancano dubbi e incertezze. A parte il fatto che gli Stati Uniti sono paranoici sul fatto che le tecnologie dell'F-35 possano finire nelle mani sbagliate, come si integrerebbe questo caccia avanzato nelle reti di comando e controllo esistenti in India? Le inaspettate offerte di Su-57E russi e F-35 americani giungono anche nel bel mezzo degli sforzi di Modi per aumentare l'autosufficienza delle attrezzature di difesa. Infatti, l'India sta attualmente perseguendo il suo programma nazionale di quinta generazione AMCA.

Il governo ha esposto per la prima volta un modello a grandezza naturale dell'AMCA all'Aero India 2025. Il progetto promette, con ottimismo, le prime consegne di caccia nel 2034. Tuttavia, acquistare l'F-35 o il Su-57 rischia di soffocare lo sforzo AMCA dell'India.

In ogni caso nel periodo 2019-2023, secondo lo Stockholm International Peace Research Institute il 36% delle importazioni indiane di difesa proveniva dalla Russia, in calo del 34% rispetto al precedente periodo 2014-2018.