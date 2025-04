"Cambierà tutto". La Cina punta sul drone Rainbow-9: cosa può fare

Ascolta ora 00:00 00:00

Per i media cinesi non ci sono dubbi: il velivolo senza pilota Caihong-9, conosciuto anche come Rainbow-9, cambierà la guerra dei droni grazie alla sua autonomia e all'utilizzo dell'intelligenza artificiale. La Cctv ha fatto sapere che questo Uav d'attacco richiede un equipaggio di terra di cinque persone per gestire la supervisione del volo e i sistemi di carico utile. I miglioramenti dell'Ia hanno inoltre ridotto i suoi tempi di risposta alle missioni e gli permetterebbero di lavorare senza problemi con i caccia stealth. Questa, almeno, è stata la valutazione dell'ex istruttore dell'esercito cinese Song Zhongping, dopo che all'inizio del mese l'emittente statale del Paese aveva mandato in onda un filmato del Rainbow-9 - l'ultimo drone cinese di media-alta quota e lunga resistenza – impegnato in una prova di volo pubblica in un campo di volo nel nord dello Shaanxi.

Rainbow-9 e i droni del futuro

Secondo quanto riportato dalla Cctv, nell'occasione citata il Rainbow-9 aveva completato un volo continuo durato più di 20 ore, trasportando pod di carico utile per l'aviazione di ultima generazione. " Questo test non solo valuta le sue prestazioni, ma migliora significativamente le sue capacità di missione futura ", ha spiegato l'emittente lo scorso 14 marzo. L'integrazione dell'Ia nel mezzo andrebbe inoltre ad aumentare la sua efficacia in combattimento nonché le sue capacità di supporto in varie missioni. Pare che il Rainbow-9 sia in grado di controllare più droni contemporaneamente, il che potrebbe ampliare significativamente sia il suo raggio operativo che la sua copertura di ricognizione.

Sempre Cctv ha affermato che il drone è stato progettato per rimanere in volo fino a 40 ore, volando a velocità subsoniche da Mach 0,5 a 0,75. In teoria, ciò gli consentirebbe di coprire distanze superiori a 10.000 chilometri, ha spiegato il South China Morning Post, anchese la resistenza potrebbe diminuire in caso di trasporto di carichi più pesanti. La portata e la resistenza consentirebbero a questo drone di effettuare una sorveglianza continua nella penisola coreana, a Kyushu in Giappone, a Taiwan, sulla costa occidentale delle Filippine e sul litorale del Vietnam prima di atterrare sull'isola di Hainan in un unico volo.

Il jolly del Dragone

Cosa sappiamo del Rainbow-9? Sviluppato dalla China Aerospace Science and Technology Corporation (CASC), è il più avanzato Uav della serie. Ha un'apertura alare di 24,8 metri che fornisce una portanza per missioni estese oltre i 10.000 metri di altitudine. L'uso dell'intelligenza artificiale e dei collegamenti dati avanzati per abbinare il Rainbow-9 ai jet da combattimento di quinta o sesta generazione per missioni di ricognizione e attacco integrate potrebbe essere una prassi standard nelle operazioni future.

L'Ia, per esempio, consente ai droni di prendere decisioni più rapide e di riconoscere gli obiettivi in modo più efficiente. " Con l'intelligenza artificiale, l'intera catena 'rileva-localizza-decidi-colpisci' può essere compressa da 20 minuti a soli 97 secondi ", ha affermato Song parlando del Rainbow-9. Da quanto emerso, il cervello intelligente del drone gli avrebbe permesso di portare a termine le missioni con un apporto manuale minimo e un'elevata efficienza operativa.

Il programma ha anche rivelato che per gestire il Rainbow-9 è stato necessario un team di controllo a terra composto da cinque persone: due per gestire la supervisione del volo e tre per gestire i sistemi di carico utile per attività specifiche della missione. Altre caratteristiche degne di nota includono un design modulare che consente una rapida riconfigurazione dell'equipaggiamento della missione.

La baia elettronica anteriore può essere adattata in loco per compiti quali pattugliamento marittimo, sorveglianza dei confini o monitoraggio strategico di siti chiave, tra cui le basi statunitensi a