Varata una terza nave da guerra: cosa c'è dietro la mossa di Kim

Dopo aver svelato le prime due cacciatorpediniere di classe Choe Hyon, la Corea del Nord è pronta a calare il tris. Pyongyang ha infatti iniziato ufficialmente i lavori per la sua prossima nave da guerra nell'ambito del rafforzamento della propria Marina militare. La notizia della costruzione di una nuova imbarcazione è arrivata dopo che Kim Jong Un aveva promesso di realizzare altre due navi entro il 2026. La terza cacciatorpediniere di classe Choe Hyon dovrebbe essere terminata entro il 10 ottobre 2026, periodo che coincide con le festività per la fondazione del Partito del Lavoro di Corea.

La terza nave di Kim

Il mezzo citato sarà uno dei due cacciatorpediniere che Pyongyang prevede di completare l'anno prossimo, in linea con l'impegno di Kim di costruire navi più grandi ogni anno come parte di uno sforzo per trasformare la Marina del Paese da una flotta costiera ad una forza dotata di ampia autonomia e in grado di operare su vasta scala. La Korean Central News Agency (KCNA) ha scritto che lo scorso lunedì si è svolta una cerimonia per dare il via alla costruzione presso il cantiere navale di Nampho, sulla costa occidentale, alla quale hanno partecipato i massimi funzionari del settore delle munizioni tra cui Jo Chun Ryong e Ko Pyong Hyon.

Come ha ricordato il sito Nk News, la struttura di Nampho ha iniziato a costruire il primo cacciatorpediniere di classe Choe Hyon nella primavera del 2024 e Kim ha lanciato ufficialmente la nave alla fine di aprile 2025, sostenendo che sarà schierata sulla costa orientale entro l'inizio del 2026. Una seconda nave della stessa classe è stata costruita al cantiere navale di Chongjin sulla costa nord-orientale, varata ufficialmente a giugno di quest'anno presso il cantiere navale di Rajin (con incidente citato annesso). Entrambe le navi sono rimaste nei cantieri navali di Nampho e Rajin a partire da metà luglio, dove Kim ha spiegato che saranno sottoposte a test di armi e prestazioni fino al dispiegamento.

L'obiettivo di Kim

La KCNA ha fatto sapere che Kim " ha visitato il cantiere navale di Nampho 10 volte in poco più di un anno e ha dato preziose istruzioni sulla costruzione della nave da guerra e saggezza e forza inesauribili per fare miracoli ". Le foto dell'agenzia mostrano i lavoratori della struttura che organizzano e lavorano su presunti componenti metallici della nave su un'area di sosta a griglia esterna adiacente a una grande sala di costruzione interna dove è stato costruito il primo cacciatorpediniere di classe Choe Hyon.

Ad aprile, Kim ha anche promesso di costruire una nave da guerra di classe incrociatore più grande dei cacciatorpediniere, anche se non è chiaro se il cantiere navale di Nampho lavorerà a questo progetto e se procederà contemporaneamente al terzo cacciatorpediniere. " Eseguiremo questo piano di costruzione di cacciatorpediniere multi-missione anno dopo anno, e queste navi navigheranno per operazioni in tempi ordinari nelle acque difensive costiere e nelle acque intermedie ", ha detto il leader.

I cacciatorpediniere di classe Choe Hyon sono " dotati non solo di capacità antiaeree, antinave, antisommergibile e antibalistici, ma anche di sistemi d'arma per le operazioni di attacco al suolo più efficaci, come missili da crociera strategico ipersonici, missili balistici tattici ", secondo lo stesso Kim.

In ogni caso, la Corea del Nord ha accelerato la costruzione navale rispetto al passato, in parte adottando un processo di acquisto di grandi volumi di navi da carico straniere e di scomposizione per i materiali presso il cantiere navale di Ryongnam a Nampho, e in parte grazie alla prevedibile