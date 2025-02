Cupola anti missili e nuove navi da guerra: il piano per fermare Kim

Ascolta ora 00:00 00:00

Crescono le tensioni lungo la penisola coreana. In attesa di capire se Donald Trump riavvierà il dialogo con Kim Jong Un (operazione tanto delicata quanto complessa), la Corea del Sud, uno dei principali partner Usa nell'Indo-Pacifico, sta cercando di capire come rafforzare le proprie difese. Due sono gli aspetti rilevanti da sottolineare. Il primo: nei giorni scorsi Seoul ha ufficialmente avviato lo sviluppo di un sistema intercettore nazionale simile all'Iron Dome di Israele, con il chiaro obiettivo di per blindarsi contro le eventuali minacce dell'artiglieria nordcoreana. Il secondo: la Marina sudcoreana ha lanciato un nuovo comando di flotta che impiegherà diversi cacciatorpediniere, compresi quelli dotati di sistemi di combattimento Aegis, nel tentativo di fronteggiare al meglio le minacce militari di Pyongyang in mare aperto.

Una cupola anti missili per difendersi da Kim

Secondo la Defense Acquisition Program Administration (DAPA), e cioè l'agenzia governativa sudcoreana incaricata di pianificare e stanziare a bilancio i programmi di sviluppo e approvvigionamento della difesa nazionale, Seoul prevede di spendere 479,8 miliardi di won (329 milioni di dollari) entro il 2028 per sviluppare un sistema di difesa missilistica a bassa quota (LAMD) progettato per intercettare simultaneamente i colpi di artiglieria in arrivo.

Come ha spiegato Korea Times, la Corea del Sud ha intenzione di rafforzare le proprie capacità di difesa aerea, soprattutto nei pressi della capitale, perché la Corea del Nord ha numerosi pezzi di artiglieria a lungo raggio posizionati nel raggio d'azione della più ampia area di Seoul, dove vive la metà dei 51 milioni di abitanti del Paese. La DAPA ha spiegato che il sistema contribuirà a difendere le principali strutture militari dalle minacce dell'artiglieria nordcoreana, in attesa di un suo rapido dispiegamento a livello nazionale. Ci sono ancora poche informazioni disponibili, ma pare che il progetto coinvolgerà l'Agenzia statale per lo sviluppo della difesa, nonché aziende operative nel campo della difesa come LIG Nex1, Hanwha Aerospace e Hanwha Systems.

Nuove navi da guerra

Non è finita qui, perché la Sud Corea intende prendere provvedimenti anche in mare aperto. Qui entra in gioco il citato Comando della flotta operativa della Marina della Repubblica di Corea. Secondo quanto riferito dalla Marina, si tratta di un'unità centrale del sistema marittimo a tre assi contro le minacce nucleari e missilistiche della Corea del Nord lanciata il primo febbraio. L'agenzia Yonhap ha fatto sapere che il sistema marittimo a tre assi si riferisce alla versione marittima della struttura di deterrenza a tre punte dell'esercito, comprendente la piattaforma di attacco preventivo Kill Chain, il sistema coreano di punizione e ritorsione massiva e la difesa aerea e missilistica coreana.

In caso di emergenza, il comando invierà cacciatorpediniere chiave in mare vicino alla Northern Limit Line, il confine marittimo de facto tra le due Coree, e rileverà e intercetterà i missili nordcoreani, conducendo al contempo attacchi di precisione su obiettivi chiave. In ogni caso il nuovo comando gestisce 10 cacciatorpediniere e quattro navi ausiliarie, tra cui il nuovo cacciatorpediniere Jeongjo the Great da 8.

200 tonnellate, dotato di funzioni di elusione radar e del nuovissimo sistema di combattimento Aegis. Una volta completate, le navi costruite nell'ambito del progetto di cacciatorpediniere di nuova generazione della Corea del Sud, denominato KDDX, saranno anch'esse assegnate al nuovo comando.