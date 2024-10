La mossa cinese con due portaerei: cosa svela l'immagine satellitare

Ascolta ora 00:00 00:00

È stata una settimana affollata nelle acque dell’Indo-Pacifico. Le portaerei cinesi e statunitensi hanno solcato i mari della regione partecipando a missioni e operazioni ben distinte. Una portaerei americana ha lasciato la costa occidentale spostando il suo porto di origine in Giappone. Nel frattempo, uno dei mezzi a disposizione del Dragone ha terminato il suo spiegamento nel Mar delle Filippine navigando in direzione sud-ovest verso il Mar Cinese Meridionale. Una portaerei inviata dall'Italia ha invece raggiunto le coste dell'India dopo aver condotto un’esercitazione con alcuni partner regionali. E adesso? Alcune immagini satellitari hanno mostrato che le portaerei di Pechino Liaoning e Shandong si trovano adesso nella base navale di Sanya nel Mar Cinese Meridionale, praticamente una accanto all’altra, in un evento più unico che raro.

Le portaerei cinesi nell’isola di Hainan

Abbiamo parlato di Hainan. Qui, da anni, la Cina sta portando avanti la modernizzazione di alcune basi militari altamente strategiche. Nel sud dell’isola sorge la citata struttura di Sanya, che di recente aveva già subito importanti sviluppi per ospitare la seconda portaerei della flotta cinese, la Type-002 Shandong. Ebbene, proprio qui sono state avvistate le due bestie dei mari a disposizione del Dragone (mentre la terza è in procinto di essere resa operativa al 100%).

In ogni caso, nei giorni scorsi la Liaoning si trovava nelle acque a sud-est delle Filippine per poi navigare verso sud-ovest. Non è chiaro perché si stesse dirigendo verso il Mar Cinese Meridionale dal Mar delle Filippine invece di tornare in Cina con il solito viaggio verso nord. Pare, inoltre, che la Liaoning abbia effettuato 630 decolli e atterraggi con i suoi jet da combattimento e che operasse nell'area citata dal 18 settembre.

La Shandong è invece rimasta sul molo della base navale di Sanya dopo aver completato una sessione di addestramento al combattimento nel Mar Cinese Meridionale e nell'Oceano Pacifico Occidentale. La Fujian, la portaerei più nuova e avanzata del Paese, almeno fino allo scorso venerdì è rimasta sul molo del cantiere navale Jiangnan di Shanghai. Ricordiamo che la Cina ha recentemente messo in mare tre portaerei contemporaneamente, a conferma del progressivo miglioramento delle capacità militari della sua Marina.

I colossi degli Usa

La Marina Usa ha affermato che, fino allo scorso martedì, la Uss Nimitz era ancora in navigazione nell'Oceano Pacifico orientale. La portaerei si trovava nella fase di integrazione del piano di flotta ottimizzato per sviluppare ulteriormente le capacità delle unità principali. È partita dalla Naval Air Station North Island a San Diego, California, il 18 settembre. La Theodore Roosevelt è tornata martedì nell'area delle operazioni della Terza Flotta nell'Oceano Pacifico orientale, dopo aver lasciato la Settima Flotta nell'Oceano Pacifico occidentale.

La George Washington ha lasciato la Naval Air Station North Island martedì per l'ultima volta. Sarà dispiegata in avanti alla base navale di Yokosuka in Giappone.

Laè rimasta ormeggiata presso la base aeronavale di North Island, mentre la Ronald Reagan è partita dalla base navale di Kitsap a Bremerton, Washington, il 28 settembre per arrivare alla citata base aeronavale di North Island.