Kim manda le sue Sof in Russia: ecco la missione dell'unità segreta in Ucraina

Quelli che Kim Jong Un ha inviato in Ucraina per sostenere l’esercito russo non sono soldati normali. Questi militari fanno parte delle Forze speciali della Corea del Nord (Sof) e sono una delle unità più segrete del suo genere al mondo, nonché un enigma per le potenze occidentali. Secondo il National Intelligence Service (Nis) di Seoul, Pyongyang avrebbe spedito 1500 unità specializzate - con uniformi militari russe, armi e documenti d'identità contraffatti - in Russia. Qui riceveranno tutto l’addestramento necessario prima di una probabile missione per combattere contro Kiev, presumibilmente a Kursk.

La Sof di Kim in Ucraina

La Sof sono leali al governo nordcoreano, dotate di una preparazione eccellente ma prive di attrezzature militari avanzate. In un video pubblicato venerdì si vedevano queste truppe raggiungere le basi russe nell'estremo est del Paese e recuperare l’equipaggiamento adeguato per scendere in campo. Le forze speciali del Nord vengono usate principalmente per sondare e testare le difese sudcoreane. Kyrlo Budanov, capo dell'intelligence militare ucraina, ritiene che circa 2.600 soldati saranno inviati a combattere a Kursk entro il primo novembre.

Fondata nel 1968, la Sof è conosciuta per un disastroso tentativo di razziare la Casa Blu, la residenza presidenziale della Corea del Sud, sempre nel 1968, in una missione che si concluse con la morte di 29 dei 31 agenti coinvolti. A differenza del SAS o del Mossad israeliano, si sa poco altro sulle imprese di questo servizio di intelligence, anche se alcune delle sue truppe hanno preso parte a un raro evento pubblico nel 2017 che prevedeva la marcia in formazione insieme ai soldati dell'esercito regolare.

Cosa sappiamo delle Forze speciali nordcoreane

Nelle immagini mostrate in tv qualche anno fa, le truppe Sof hanno indossato vernice mimetica nera e occhiali da sole scuri. Portavano anche quello che i media statali descrivevano come un nuovo fucile dotato di un lanciagranate ed erano vestiti con caschi con occhiali per la visione notturna. Diversi notiziari all'epoca hanno notato una netta somiglianza con le uniformi delle forze speciali sudcoreane - note come berretti neri - suggerendo che potrebbero essere state modellate direttamente su di loro.

Un report di Grey Dynamics, una società di consulenza di intelligence con sede a Londra, ha descritto il Sof come aspiranti " truppe altamente addestrate dotate delle migliori attrezzature disponibili per missioni pericolose ed essenziali ". Pare che queste truppe siano formate da 12 brigate di fanteria leggera, tre unità di ricognizione per operare dietro le linee nemiche, tre divisioni aviotrasportate e tre unità di cecchini generali, oltre a brigate di cecchini legate alle forze aeree e navali. La dimensione stimata della Sof di 200.000 uomini è insolita rispetto ad altre unità delle forze speciali internazionali.

Nel 2021 la Defense Intelligence Agency degli Stati Uniti ha descritto il Sof come altamente addestrato, altamente motivato e dotato delle migliori attrezzature disponibili per uno stato come la Corea del Nord, compresi gli agenti chimici e biologici.

Tuttavia, ha anche osservato che, rispetto alle attrezzature di altre unità Sof in tutto il mondo, l'attrezzatura della Corea del Nord è rudimentale e il Sof nordcoreano probabilmente manca di elementi sofisticati come apparecchiature di comunicazione a raffica, apparecchiature avanzate per l'elaborazione del segnale ed esplosivi specializzati. Vedremo quale sarà il loro contributo in Ucraina.