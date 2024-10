"11mila nordcoreani pronti a combattere per i russi". La rivelazione degli 007 di Kiev

Ascolta ora 00:00 00:00

Il capo della Direzione dell'intelligence della Difesa ucraina (Gur), generale Kyrylo Budanov, ha recentemente riferito che circa 11mila soldati nordcoreani si stanno addestrando nella Russia orientale, e un primo gruppo di essi – circa 2600 uomini – sarà pronto a combattere nella regione di Kursk a partire dal primo novembre.

Budanov ha detto a The War Zone che l'Ucraina non ha ancora “il quadro completo”, ma è ormai noto che personale nordcoreano è già stato impiegato nel conflitto in quanto soldati di Pyongyang, probabilmente appartenenti alla specialità del Genio, sono stati uccisi recentemente in un attacco ucraino.

Sappiamo anche, da fonte ucraina, che circa 3mila soldati nordcoreani fanno parte del Battaglione Spaciale Buriato, organizzato all'interno dell'11esima Brigata separata d'assalto aviotrasportata delle Forze armate russe, utilizzata per combattere in Ucraina.

Questa collaborazione tra Corea del Nord e Mosca è stata fondamentalmente formalizzata lunedì, quando il presidente russo Vladimir Putin ha presentato una bozza di legge alla Duma di Stato per chiedere la ratifica di un partenariato strategico tra Mosca e Pyongyang, deliberato a giugno, che stabilisce la reciproca assistenza militare tra i due Paesi in caso di guerra. Questo accordo, probabilmente, porterà a un maggiore aiuto della Federazione alla Corea del Nord in campo militare, già preannunciato nell'ultimo anno quando la Repubblica democratica popolare ha fornito munizionamento di artiglieria e missili balistici a corto raggio alle forze dello zar, utilizzati nel conflitto sebbene con esisti non molto rassicuranti: diversi filmati e rapporti da fonti aperte riferiscono che i proiettili di artiglieria sono di cattiva qualità e a volte esplodono nella camera di scoppio oppure restano inerti. Anche i missili balistici del tipo Kn-23, ovvero la copia nordcoreana del vettore che equipaggia il sistema russo Iskander-M, hanno dimostrato di avere scarsa precisione. Si ritiene pertanto che la Corea del Nord abbia fornito, nella fase iniziale del suo sostegno, materiale bellico vecchio presente da tempo nei suoi depositi.

Un altro segno del fiorente rapporto tra Mosca e Pyongyang è rappresentato da un dossier emerso giovedì che afferma che le truppe russe si stanno addestrando per usare l'artiglieria semovente nordcoreana, mentre qualche mese fa sul campo di battaglia è stato osservato l'utilizzo da parte delle forze di Mosca del veicolo corazzato controcarro “Bulsae-4”, fabbricato sempre nella metà settentrionale della penisola asiatica.

Il Pentagono sta esaminando i rapporti che giungono da più parti sulle truppe della Corea del Nord che combattono per conto della Russia, ma non è stato in grado di confermarli, ha detto il generale dell'aeronautica Pat Ryder a The War Zone durante una conferenza stampa giovedì pomeriggio. “Se fosse vero, ciò dimostrerebbe un aumento della cooperazione tra Russia e Corea del Nord, e penso che dimostrerebbe anche la situazione disperata in cui si trova [la Russia n.d.r.], in termini di forze sul campo di battaglia”, ha affermato il generale Ryder. “Come ci avete sentito dire di recente, le perdite umane che la Russia sta subendo in prima linea sono estremamente significative, oltre 600mila tra morti e feriti, e quindi dimostra solo la disperazione in termini di individuazione di forze da aggiungere al loro esercito. È qualcosa che continueremo a tenere d'occhio” ha concluso.

Schierando le sue truppe in Ucraina, la Corea del Nord potrebbe portare il governo sudcoreano di Yoon Suk Yeol a riconsiderare la sua politica di non fornire supporto militare diretto all'Ucraina, alla luce anche delle recenti tensioni tra le due coree, innescate da presunti voli di droni di Seul nello spazio aereo nordcoreano per effettuare lanci di volantini di propaganda.

In risposta a questa presunta violazione, infatti, Pyongyang ha fatto esplodere due arterie di collegamento tra nord e sud a ridosso della linea smilitarizzata che separa i due Paesi, e ha spostato le sue truppe vicino al confine, comprese almeno 8 Brigate di artiglieria.

Tornando alle truppe nordcoreane in Russia, la notizia diffusa qualche giorno fa riguardante la defezione di una decina di soldati di Kim al momento non trova riscontri.