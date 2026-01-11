"Ha schierato nuovi veicoli": cosa sappiamo degli 8×8 corazzati Type 19 cinesi

La Cina ha ufficialmente schierato i nuovi veicoli corazzati Type 19, confermando la loro presenza operativa presso unità del Western Theater Command. Filmati diffusi dalla televisione di Stato mostrano unità della 149ª Brigata Mista Media del 76° Gruppo d’Armata impegnate in esercitazioni con i mezzi 8×8, parte del ciclo di addestramento annuale dell’Esercito Popolare di Liberazione (PLA) per il 2026. I Type 19 rappresentano un’evoluzione avanzata della famiglia Type 08 e derivano dalla piattaforma ZLT-11. La gamma include versioni da combattimento di fanteria e da assalto, armate rispettivamente con torrette da 30 mm o con cannone da 105 mm.

I nuovi veicoli militari cinesi

Il veicolo combina un telaio in acciaio ad alta resistenza con armatura modulare composita, offrendo protezione a 360 gradi contro proiettili perforanti da 7,62 mm e resistenza frontale a munizioni da 14,5 mm, con protezione limitata contro 25-30 mm. Il peso operativo si aggira intorno alle 25 tonnellate, mentre il design del corpo incorpora sistemi anti-mine e migliora la sopravvivenza dell’equipaggio. Durante le esercitazioni, i soldati si sono dispiegati dalla rampa posteriore dei veicoli, supportati dal fuoco delle armi della torretta, evidenziando l’integrazione di mobilità e fuoco combinato.

Secondo quanto riportato da Defence Blog, i Type 19 segnano un passo significativo verso la meccanizzazione moderna delle forze terrestri cinesi, enfatizzando mobilità rapida e flessibilità tattica nelle regioni occidentali ad alta quota e difficili da attraversare. La variante da combattimento di fanteria è dotata di torretta telecomandata da 30 mm, mitragliatrice coassiale da 5,8 mm e missili guidati anticarro, riducendo l’esposizione dell’equipaggio durante le operazioni mobili e consentendo l’ingaggio sia di bersagli corazzati sia di obiettivi più leggeri.

L’adozione dei Type 19 si inserisce in un contesto di rafforzamento delle capacità della Western Theater Command, responsabile della protezione dei confini terrestri occidentali della Cina e di operazioni in aree strategicamente sensibili. Il PLA sta investendo in esercitazioni meccanizzate e motorizzate per migliorare prontezza, mobilità e cooperazione tra fanteria e mezzi corazzati, puntando su rapid deployment e manovre combinate. L’introduzione dei Type 19 riflette l’orientamento della Cina verso formazioni corazzate moderne e modulari, capaci di operare in contesti complessi con efficienza e minor rischio per gli equipaggi.

La mossa di Pechino

L’arrivo dei Type 19 rafforza la capacità del PLA di proiettare forza nelle regioni interne e montuose, aumentando la flessibilità delle unità della Western Theater Command e la loro resistenza alle minacce convenzionali e asimmetriche. La combinazione tra protezione avanzata, mobilità su ruote e sistemi d’arma modulari consente alle forze cinesi di operare efficacemente in ambienti difficili, dove i mezzi tradizionali a cingoli possono risultare meno pratici.

In prospettiva, l’impiego di veicoli corazzati moderni come i Type 19 potrebbe influenzare la dottrina militare cinese e le strategie di deterrenza lungo i confini occidentali, mentre osservatori internazionali monitorano lo sviluppo della PLA in aree ad alta tensione

geopolitica. La modularità e la rapidità di schieramento dei nuovi mezzi indicano una volontà di combinare tecnologia avanzata e flessibilità operativa, mantenendo un equilibrio tra capacità offensive e protezione del personale.