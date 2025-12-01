"Ha svelato un super convertiplano": come funziona l'R6000 cinese

Si chiama R6000 ed è il nuovo grande drone convertiplano svelato dalla Cina. Alcune immagini mostrano che questo velivolo, ancora in fase di sviluppo da parte di United Aircraft, si troverebbe nella fase di test di volo. Il progetto presenta rotori girevoli estremamente simili a quelli del V-280 Valor di Bell. Sarebbero inoltre in produzione versioni con e senza equipaggio dell'R6000, principalmente per applicazioni civili ma con un chiaro potenziale militare. Poco più di un anno fa era emersa un'immagine che mostrava il primo prototipo completato presso il Wuhu United Aircraft Production Workshop nel Wuhu Aviation Industrial Park, nella provincia orientale cinese di Anhui. United Aircraft ha presentato il progetto, noto anche come UR6000 e Zhang Ying, al Singapore Airshow del 2024. Ecco che cosa sappiamo.

Il nuovo convertiplano cinese

Come ha spiegato The War Zone, le immagini del test di volo stazionario mostrano varie parti del velivolo smontate, nonché ancorate al suolo in quattro punti. I gruppi rotore basculanti sono notevolmente esposti, ma anche sfocati nelle immagini appena emerse. Come accennato, il design dei rotori girevoli dell'R6000 sembra essere fortemente ispirato, se non copiato direttamente, dal V-280. Il futuro convertiplano MV-75A dell'esercito americano, noto anche come Future Long-Range Assault Aircraft (FLRAA), è un derivato del V-280. In ogni caso progetti del genere sono complessi e ricchi di sfide. Allo stesso tempo, i convertiplani offrono una flessibilità punto-punto simile a quella degli elicotteri tradizionali, ma con l'autonomia e la velocità di un turboelica ad ala fissa.

Il sito web di United Aircraft fornisce dimensioni e altre specifiche per l'R6000, che lo collocano a poco meno di 39 piedi di lunghezza e con una larghezza totale (ali e rotori inclusi) di circa 57 piedi. Il peso massimo al decollo previsto è di circa 6.000 kg ed è progettato per raggiungere una velocità di crociera di poco inferiore a 297 nodi. Sono inoltre previste un'autonomia massima di circa 3.900 km e un raggio di missione (con un carico non specificato) di 1.500 km. Tuttavia, non è chiaro se le specifiche si applichino alla versione senza equipaggio o con equipaggio, o a entrambe. United Aircraft ha presentato le varianti con e senza equipaggio dell'R6000 come ideali per il trasporto di merci commerciali e per il trasporto VIP, tra gli altri ruoli non militari. Un progetto come questo potrebbe essere adatto anche per l'evacuazione aeromedica, soprattutto se dotato di una cabina principale pressurizzata, e per compiti antincendio aerei.

Come funziona l'R6000

Un convertiplano, con o senza equipaggio, in grado di volare a una velocità prossima ai 300 nodi e con un raggio di combattimento prossimo alle 1.600 miglia, offrirebbe un nuovo modo per supportare le forze dell'Esercito Popolare di Liberazione (PLA) in località remote con accesso limitato tramite piste di atterraggio convenzionali. Da anni, le compagnie aeree cinesi stanno portando avanti lo sviluppo di un numero crescente di droni logistici ad ala fissa, che dipendono almeno da una qualche forma di pista. Il PLA ha in effetti un'esigenza particolarmente significativa di spostare merci e personale in una costellazione di avamposti insulari nel Mar Cinese Meridionale. Versioni militarizzate dell'R6000 potrebbero anche supportare le operazioni quotidiane in altre parti del Pacifico, così come in località remote all'interno della Cina, soprattutto in prossimità di aree di confine contese.

Gli R6000 potrebbero anche supportare una varietà di scenari operativi di spedizione dell'Esercito Popolare di Liberazione, inclusi quelli regionali come un intervento contro Taiwan, o missioni più lontane dalle coste del Paese. La capacità di carico utile del progetto aprirebbe la porta a configurazioni in grado di svolgere missioni che vanno oltre la logistica, tra cui sorveglianza e ricognizione, guerra elettronica, ripetitori di segnali o persino potenzialmente attacchi cinetici.

I convertiplani come l'R6000 sarebbero inoltre particolarmente adatti alle operazioni delle flotte in crescita di navi d'assalto anfibie a ponte grande della Marina cinese. Tra queste la Sichuan, finora l'unico esempio del progetto di grandi dimensioni del Type 076, che ha appena completato la sua prima prova in mare di tre giorni.