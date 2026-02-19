Intelligenza artificiale e testate nucleari: cosa sappiamo del nuovo super sistema missilistico di Kim

La Corea del Nord ha stretto ancora una volta i muscoli mostrando la propria capacità militare. Pyongyang ha presentato 50 nuovi veicoli di lancio per missili a corto raggio potenzialmente nucleari. La cerimonia, presieduta dal leader Kim Jong Un nella capitale, segna un ulteriore passo nella strategia di rafforzamento delle forze armate del Paese. Sullo sfondo della modernizzazione militare continua, il governo si sta preparando al congresso del Partito dei Lavoratori, un evento che dovrebbe ridefinire le priorità politiche e militari a livello nazionale. Secondo le autorità nordcoreane, i nuovi sistemi sono progettati per combinare artiglieria pesante e missili balistici a corto raggio, unendo mobilità e precisione grazie a tecnologie avanzate di guida. Ecco che cosa sappiamo nel dettaglio.

I nuovi sistemi missilistici di Kim

Secondo quanto riportato dall’Associated Press, le immagini diffuse dai media statali mostrano file di veicoli di lancio vicino alla sede del congresso, il Palazzo della Cultura del 25 aprile, utilizzato in passato per inscenare eventi simili. Questi sistemi, definiti “moltiplicatori di razzi da 600 millimetri”, rappresentano un’intersezione tra artiglieria pesante e missili a corto raggio, visto che possono generare spinta autonoma e seguire traiettorie guidate durante il lancio.

Kim ha sottolineato che i suddetti razzi sono dotati di intelligenza artificiale e di sistemi avanzati di guida, definiti genericamente “strumenti strategici”, che suggeriscono un loro possibile utilizzo nucleare. La sorella di Kim, Kim Yo Jong, ha intanto ribadito la posizione del Paese sulla sicurezza dei confini e ha minacciato una risposta immediata a qualsiasi violazione, pur riconoscendo l’apologia del ministro sudcoreano per presunti sorvoli di droni civili.

In tutto questo le tensioni con la Corea del Sud restano elevate, con la sospensione dei colloqui bilaterali e la fine della cooperazione avviata prima del 2019, quando le negoziazioni nucleari con gli Stati Uniti erano naufragate sotto il peso delle sanzioni internazionali.

La mossa della Corea del Nord

Attenzione a un particolare da non sottovalutare. Come ha evidenziato la Cnn, durante la cerimonia di Pyongyang Kim ha guidato personalmente un lanciarazzi multiplo calibro 600 millimetri, definendolo tra i sistemi d’arma più potenti al mondo. Le immagini diffuse dai media statali mostrano il leader nordcoreano al volante del veicolo mentre migliaia di cittadini sventolano piccole bandiere, sottolineando il ruolo propagandistico di queste dimostrazioni.

Ogni veicolo esposto trasportava cinque tubi di lancio. Il loro raggio d’azione dovrebbe coprire l’intera Corea del Sud, con la possibilità di impiegare testate nucleari tattiche, segnando una significativa espansione della capacità deterrente di Pyongyang.

