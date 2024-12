Letale, preciso, a lungo raggio: cosa sappiamo del "nuovo missile anti Cina"

Ascolta ora 00:00 00:00

Continua il rafforzamento militare dei membri della Nato, alle prese con nuove tensioni e possibili escalation a livello globale. Nelle ultime settimane appare rilevante sottolineare il passo in avanti effettuato dalla Royal Navy del Regno Unito, che sta progressivamente sostituendo i missili da crociera antinave Harpoon di fabbricazione statunitense - e collaudati in combattimento - delle sue navi da guerra di Type 23, con i nuovi missili "Naval Strike Missile" (NSM), che promettono maggiore gittata, più letalità e migliore precisione. La fregata Type 23 HMS Portland della Marina britannica è diventata l'ultima nave equipaggiata con l'NSM antinave e da attacco terrestre. L'NSM è stato costantemente al centro dell'attenzione per la sua crescente popolarità tra i Paesi che cercano un'arma antinave letale in mezzo alle crescenti sfide di avversari come Russia e, soprattutto, Cina.

Il missile della Royal Navy

Il Naval Strike Missile è un'arma d'attacco furtiva, di precisione e a lungo raggio che può colpire bersagli a più di 100 miglia nautiche o oltre 185 chilometri di distanza. L'NSM può colpire sia bersagli terrestri che marittimi. Sia sulla terraferma che in mare, l'Autonomous Target Recognition (ATR) dell'NSM consente al missile di localizzare e colpire con precisione il bersaglio pre-designato. L'arma ha un database interno di tipi di navi rappresentativi per distinguere automaticamente tra il bersaglio designato e altri oggetti. Parliamo, dunque, di un'arma altamente precisa e dotata di una suscettibilità ridotta alle strategie e alle contromisure di guerra elettronica.

L'NSM, ha scritto il portale Eurasiantimes, ha un'ottima manovrabilità grazie al suo elevato rapporto spinta-peso e al design della cellula. Il missile ha dimostrato eccezionali qualità di sfioramento del mare e dovrebbe penetrare facilmente le difese aeree del nemico, grazie alle sue sofisticate manovre terminali. L'NSM fornisce inoltre alla nave che lo utilizza l'opzione di attacco oltre l'orizzonte, consentendo all'equipaggio di tracciare ed eliminare i missili antinave in arrivo da una distanza più sicura. La natura passiva del seeker, infine, lo rende immune al jamming della guerra elettronica a radiofrequenza. L'NSM, tra l'altro, esegue movimenti imprevedibili durante la sua fase terminale di volo, complicando gli sforzi di intercettazione.

Il rafforzamento militare della Marina britannica

Il missile viene spinto verso il suo bersaglio ad alta velocità subsonica da un motore di sostegno turbogetto dopo essere stato lanciato in aria da un razzo a propellente solido che viene espulso quando si esaurisce. Ciò consente alla testata a frammentazione/esplosione multiuso di fare il suo lavoro, che nel caso di un bersaglio navale significa colpire la nave sulla linea di galleggiamento o nelle vicinanze. Il suo utilizzo migliorerebbe l'integrazione con altri alleati della Nato. " NSM migliorerà la collaborazione e l'interoperabilità con molti dei nostri principali partner strategici. Nella regione del Nord Atlantico e del Mar Baltico, gli utilizzatori del missile, e i futuri utilizzatori, includono Norvegia, Stati Uniti, Polonia, Germania e Canada. Sia gli Stati Uniti che l'Australia utilizzeranno NSM nella regione del Pacifico" , ha spiegato il ministero della Difesa dell'Uk.

L'alleato Aukus del Regno Unito, l'Australia, ha firmato un contratto per il missile nel 2023 per sostituire i suoi Harpoon con l'NSM e ha condotto il suo primo test di fuoco vivo all'inizio di quest'anno.

Di recente, un cacciatorpediniere di classe Arleigh Burke dellaha lanciato il missile Naval Strike (NSM) durante le esercitazioni militari Rim of the Pacific (RIMPAC) tenutesi al largo delle coste delle Hawaii. L'utilizzo di quest'arma in chiave anti cinese appare evidente, seppur in maniera implicita.