Cannoni, mitragliere e sistema SAAM-ESD: ecco la fregata Fasan in soccorso alla Flotilla

L'Italia è intervenuta per " garantire assistenza ai cittadini italiani presenti sulla Flotilla ". Il ministro della Difesa, Guido Crosetto, ha fatto sapere di aver autorizzato l'invio della fregata multiruolo Fasan della Marina militare, impegnata in navigazione a nord di Creta nell'ambito dell'operazione Mare Sicuro, per fornire eventuali attività di soccorso alla Global Sumud Flotilla che ha denunciato " esplosioni, pesanti sciami di droni e segnali di disturbo delle comunicazioni " ad alcune sue imbarcazioni in navigazione in acque internazionali in Grecia.

La nave italiana in soccorso della Flottilla

L'invio della nave italiana nell'area dove si trovano le imbarcazioni della Flotilla è stato deciso da Crosetto, previa consultazione con l'esecutivo, mentre il ministro mentre si trovava in Estonia. " Alle 3.50 della scorsa notte - ha spiegato Crosetto - pur essendo in Estonia, dopo un confronto con il Capo di Stato Maggiore della Difesa e dopo avere condotto una valutazione dell'accaduto, mi sono sentito col presidente del Consiglio e ho autorizzato l'intervento immediato della fregata multiruolo Fasan ".

I riflettori sono dunque puntati sulla Fasan. Come si legge sul sito del ministero della Difesa di Roma, la Nave Virginio Fasan (F 591) è la seconda delle fregate classe FREMM (Fregate Europee Multi Missione) e la prima in configurazione ASW (Anti Submarine Warfare). Il mezzo, costruito nello stabilimento Fincantieri di Riva Trigoso, è stato varata il 31 marzo 2012 e successivamente trasportato allo stabilimento del Muggiano per il completamento dell'allestimento e le prove di collaudo. La fregata è stata consegnata alla Marina Militare il 19 dicembre 2013.

Le caratteristiche della fregata Virginio Fasan

Dal punto di vista tecnico la nave presenta caratteristiche che la rendono un'unità moderna e altamente versatile. Con una lunghezza di 144 metri e una larghezza di 19,4 metri, la Fasan ha un’immersione di 8,4 metri, garantendo stabilità e manovrabilità anche in scenari operativi complessi. È spinta da un sistema propulsivo CODLAG su due eliche a passo variabile, che combina una turbina a gas AVIO-GE LM2500 G4 plus da 32 MW con due motori elettrici JEUMONT da 2,1 MW, supportati da un apparato elettrico composto da quattro generatori diesel Isotta Fraschini V1716T2NE da 2.190 kW ciascuno.

La nave raggiunge una velocità massima di 27 nodi e dispone di un'autonomia di 6.000 miglia nautiche a 15 nodi, ideale per operazioni prolungate. L'armamento è completo e bilanciato: comprende due cannoni 76/62 SRDF con kit Davide, due mitragliere OtoBreda da 25 mm, un sistema SAAM-ESD con lanciatore verticale da 16 celle per missili Aster 15/30, missili antinave Teseo Mk2/A e MILAS, oltre a sistemi di contromisure elettroniche e antisiluro. A bordo possono operare fino a due elicotteri SH-90 oppure un EH-101 e uno SH-90, rendendo l’unità capace di supportare missioni aeree. L'equipaggio previsto è di 167 persone.

In merito all'attacco subito nelle scorse ore dalle imbarcazioni della Sumud Flotilla, a bordo delle quali si trovano anche cittadini italiani, condotto mediante l'impiego di droni da parte di autori al momento non identificati, " non si può che esprimere la più dura condanna.

In democrazia anche le manifestazioni e le forme di protesta devono essere tutelate quando si svolgono nel rispetto delle norme del diritto internazionale e senza ricorso alla violenza", ha concluso Crosetto, annunciando l'invio della Fasan.