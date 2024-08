Mezzo militare italiano si ribalta in Iraq_ quattro soldati feriti

Immagine di repertorio

Ascolta ora 00:00 00:00

Incidente stradale in Iraq, nel Kurdistan iraniano, per quattro militari italiani impegnati nella missione Prima Parthica. I soldati si trovavano a bordo di un mezzo militare Vtlm Lince fabbricato da Iveco Defence Vehicles. Si tratta di un mezzo blindato leggero con un elevato livello di protezione contro il fuoco delle armi leggere e le mine. In questo specifico caso, i militari italiani non erano impegnati direttamente in un'operazione ma stavano facendo uno spostamento quando sono rimasti coinvolti nel sinistro, avvenuto per cause ancora da accertare.

L’incidente, si legge in un comunicato dello Stato Maggiore della Difesa, è avvenuto sulla strada che collega Erbil, sede del contingente italiano, a Dohuk. Il contingente stava effettuando uno spostamento di ritorno da un’attività di servizio nella città di Alqosh. I quattro militari sono rimasti feriti ma le loro condizioni non appaiono gravi. Sono stati immediatamente soccorsi dai commilitoni presenti sul posto e non risultano in pericolo di vita. Tre di loro sono stati portati presso il Role Medical Care di 2° livello statunitense di Erbil per le medicazioni e non sono stati trattenuti. Per loro la prognosi è di 10 giorni. Il quarto, che ha subito le peggiori conseguenze, è stato trasferito presso il Role 3 di Baghdad per essere sottoposto a un esame radiologico per una sospetta frattura.

La polizia giudiziaria ha avviato le indagini per capire cosa possa essere successo e individuare eventuali responsabilità nel sinistro. Tutte le attività in operazione sono svolte sotto il coordinamento e secondo le direttive impartite dal Comando Operativo di Vertice Interforze (Covi) della Difesa. " La Missione Prima Parthica ha il compito di fornire consulenza e addestramento ai Peshmerga e alle Zeravani Forces, con l'obiettivo di renderle autonome per mantenere la pressione sul Daesh ed evitare che possa riorganizzarsi ", si legge nel comunicato dello Stato Maggiore della Difesa, che spiega la ragione per la presenza del contingente italiano in quella parte di Iraq.

L'emittente locale Rudaw ha mostrato un video che sarebbe riferibile all'incidente, in cui si vedono almeno due elicotteri, uno dei quali un'eliambulanza, e diversi mezzi di soccorso sulla scena. Secondo le stesse fonti, il veicolo non ha avuto collisioni con altri mezzi.