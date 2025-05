Un micro drone per la guerra degli 007: cosa sappiamo del Rainbow-9 della Cina

Ascolta ora 00:00 00:00

Pesa meno di un chilogrammo. È simile a una borraccia termica ma non è un oggetto per un uso quotidiano. Al contrario è l'ultimo micro-drone progetto dalla Cina e che dovrebbe presto essere al servizio dell'Esercito Popolare di Liberazione (PLA). Il nuovo Uav del Dragone, scrivono i media cinesi, è in grado di trasportare fino al doppio del suo peso grazie al sistema a doppio rotore coassiale. È dotato di un processore neurale integrato che utilizza l'intelligenza artificiale per il puntamento, consentendo a un singolo operatore di controllare più droni contemporaneamente. Ecco tutto quello che sappiamo di questo dispositivo.

Il nuovo drone della Cina

Il drone in questione, definito " il primo del suo genere ", è silenzioso e dotato di rotori pieghevoli e vani di carico modulari, che gli consentono di supportare missioni di ricognizione e di attacco. Può essere armato, ha scritto il portale Defence Post, con un massimo di tre granate e lanciato da un lanciagranate da 35 mm per un decollo più rapido e una maggiore gittata. Il South China Morning Post ha fatto sapere che lo sviluppo dell'Uav sostiene il piano di Pechino di " acquisire un vantaggio iniziale nella guerra intelligente ".

La Cctv ha evidenziato l'uso di droni con visuale in prima persona, o FPV, guidati da cavi in fibra ottica, utilizzati da una brigata del PLA del 71esimo Gruppo d'Armata. Ebbene, la Cina è destinata a ricoprire un ruolo guida in questo settore: secondo gli ultimi dati del settore, nel 2023 ha prodotto oltre 350 milioni di chilometri di fibra, pari al 62,5% della produzione globale. Pare, inoltre, che Pechino stia realizzando droni improvvisati capaci di lanciare granate e mortai, basandosi su precedenti tentativi come il Blowfish A2, un drone ad alta velocità sviluppato da Zhuhai Ziyan Uav in grado di lanciare otto colpi di mortaio a esplosione aerea.

In un contesto di crescente interesse per i droni da combattimento, università e istituti cinesi hanno segnalato progressi significativi nelle comunicazioni tra droni tramite fibra ottica. Un esempio è l'SKP-880FM, sviluppato congiuntamente da Wang Hongyu e dal suo team di ricerca presso la Shanghai Jiao Tong University e Xuntian Optoelectronics di Jiaxing. Il drone ha completato con successo i voli di prova all'inizio di quest'anno e utilizza la comunicazione in fibra ottica per trasmettere segnali di controllo e dati, migliorando notevolmente la stabilità del segnale e la sicurezza operativa.

L'obiettivo di Pechino

Il concetto cinese di "guerra intelligente" si riferisce a una nuova, avanzata fase di combattimento che integra ampiamente l'intelligenza artificiale e l'autonomia, combinando l'intelligenza umana e quella delle macchine in tutte le applicazioni militari. In ogni caso, per i media cinesi il velivolo senza pilota Caihong-9, conosciuto anche come Rainbow-9, cambierà la guerra dei droni grazie alla sua autonomia e all'utilizzo dell'intelligenza artificiale.

La richiamata Cctv ha fatto sapere che questo Uav d'attacco richiede un equipaggio di terra di cinque persone per gestire la supervisione del volo e i sistemi di carico utile. I miglioramenti dell'Ia hanno inoltre ridotto i suoi tempi di risposta alle missioni e gli permetterebbero di lavorare senza problemi con i caccia stealth.

Questa, almeno, è stata la valutazione dell'ex istruttore dell'esercito cinese Song Zhongping, dopo che all'inizio del mese l'emittente statale del Paese aveva mandato in onda un filmato del Rainbow-9 - l'ultimo drone cinese di media-alta quota e lunga resistenza – impegnato in una prova di volo pubblica in un campo di volo nel nord dello Shaanxi.