Un "mini-sottomarino" stealth: la nuova arma cinese che preoccupa Taiwan

Non solo una flotta di chiatte speciali adatte per effettuare potenziali sbarchi militari. Nel cantiere navale Guangzhou Shipyard International (GSI), sull'isola di Longxue, nel sud della Cina, è comparso anche uno strano mini-sottomarino. Le immagini satellitari hanno rilevato la presenza del mezzo, presumibilmente un progetto nuovo e inedito, lasciando intendere che possa trattarsi di un jolly strategico da utilizzare in operazioni stealth. Se, a detta degli analisti, le suddette chiatte potrebbero essere utilizzate da Pechino in vista di un fantomatico assalto a Taiwan, la comparsa del sottomarino solleva interrogativi sul suo ruolo nell'ambito di un potenziale blocco attorno alla medesima isola.

Il nuovo sottomarino della Cina

C'è però subito un aspetto da evidenziare: il cantiere nel quale è stato immortalato il sottomarino – notato in un bacino galleggiante dagli esperti del sito Naval News - non è noto per la costruzione di mezzi del genere. Come ha spiegato Asia Times, inoltre, mentre la costruzione dei sottomarini occidentali viene solitamente riportata dai media anni prima della loro costruzione - sebbene ci siano sempre dei segreti sulla loro progettazione e sulle loro capacità - la Cina è solita realizzarli in quasi totale segretezza rendendo complicata qualsiasi analisi militare sulla sua flotta.

In ogni caso sappiamo pochissimo di questo mini-sottomarino. Dalle immagini diffuse, presenta un design distintivo e ultramoderno con grandi timoni a forma di X e nessuna vela. Proprio il suo design suggerisce che potrebbe trattarsi di un veicolo sottomarino extra-large senza equipaggio (XLUUV), potenzialmente il più grande al mondo, oppure di un'imbarcazione con equipaggio ottimizzata per le operazioni in acque poco profonde. Lungo circa 45 metri e largo 5, si differenzia sia dal mini sottomarino nucleare Type 041 e sia dal mini sottomarino Olympic.

C'è chi fa notare come la Cina avesse già costruito un mini sottomarino senza vela nel 2018. Dunque non è da escludere che la nuova unità avvistata possa essere una sua versione rinnovata. L'assenza di vela, la presenza di tubi lanciasiluri e un possibile sistema sonar trainato indicano tuttavia capacità avanzate di combattimento e stealth. A proposito dei tubi, si suppone che possano attaccare le navi nemiche e potenzialmente ospitare sistemi di lancio di missili contro obiettivi di superficie e terrestri. Il mezzo potrebbe anche essere in grado di piazzare mine per interrompere la navigazione nemica, le rotte di rifornimento, l'intelligence, la sorveglianza e la ricognizione (ISR), nonché di inviare forze speciali sulle isole di prima linea di Taiwan, Kinmen e Matsu.

Cosa c'entra Taiwan

I mini sottomarini come il nuovo modello avvistato nel cantiere cinese potrebbero conferire a Pechino vantaggi operativi significativi nello Stretto di Taiwan, che è profondo meno di 150 metri e largo 180 chilometri. Come spiegato in un articolo di Proceedings, lo Stretto in questione limita la capacità dei sottomarini normali di manovrare verticalmente, rendendoli più vulnerabili al rilevamento e agli attacchi, complicando le azioni evasive e limitando l'efficacia delle tradizionali tattiche sottomarine. Al contrario, i piccoli sottomarini prosperano in acque poco profonde grazie alla loro furtività, agilità e capacità di mimetizzarsi tra gli ostacoli del fondale marino.

Da questo punto di vista il nuovo piccolo sottomarino cinese, insieme a quelli più grandi, convenzionali e a propulsione nucleare, potrebbe svolgere un ruolo cruciale in un possibile blocco di Taiwan, volto a ridurre alla fame l'isola e costringerla alla resa.

Il Center for Strategic and International Studies (CSIS), non a caso, ha più volte scritto che la Cina potrebbe utilizzare i sottomarini perTaiwan, impiegandoli per collocare mine marine all'ingresso dei principali porti di Taiwan, interrompendo così il traffico marittimo.