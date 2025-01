"Adatte a uno sbarco a Taiwan": il mistero delle chiatte costruite dalla Cina

Ascolta ora 00:00 00:00

Una flotta di chiatte speciali adatte ad effettuare potenziali sbarchi militari a Taiwan. Lavori in corso in Cina, dove il gigante asiatico sta costruendo almeno cinque nuove imbarcazioni speciali che sembrerebbero essere fatte su misura per lanciare un ipotetico assalto anfibio. Gli esperti sono concordi nel sottolineare che chiatte del genere potrebbero fornire a Pechino la possibilità di scaricare un gran numero di carri armati direttamente sulle strade della citata Taiwan, nel caso in cui il Dragone decidesse di forzare la mano su quella che definisce "una provincia ribelle".

Le chiatte della Cina

Secondo quanto riportato dal sito Naval News, la Cina sta costruendo alcune " chiatte speciali e insolite ". Sono tre o forse cinque, o addirittura di più. Sono state avvistate in un cantiere navale di Guangzhou, con ponti stradali insolitamente lunghi che si estendono dalle loro prue. Questa configurazione rende i mezzi particolarmente rilevanti per qualsiasi, fantomatico, futuro sbarco delle forze cinesi sull'isola di Taiwan. Scendendo nei dettagli, ogni chiatta ha una campata stradale molto lunga – circa 120 metri - che si estende dalla parte anteriore e che può essere utilizzata per raggiungere una strada costiera o una superficie dura situata oltre una spiaggia.

All'estremità della poppa, i mezzi misteriosi presentano una piattaforma aperta che consente ad altre navi di attraccare e scaricare. Alcune delle chiatte hanno poi pilastri "jack up" che possono essere abbassati per fornire una piattaforma stabile anche in caso di maltempo. Una volta in funzione, la chiatta fungerebbe da molo per consentire lo scarico di camion e cisterne dalle navi cargo. Il Guangzhou Shipyard International (GSI) sull'isola di Longxue, il cantiere dove sono state avvistate le imbarcazioni, è stato un elemento chiave nell'espansione navale della Cina, ed è associato alla costruzione di imbarcazioni insolite,ì (tra cui una nave di superficie senza equipaggio molto grande e una portaerei leggera).

L'ombra di un assalto anfibio a Taiwan?

Le chiatte ricordano le Mulberry Harbour costruite per l'invasione alleata della Normandia durante la Seconda Guerra Mondiale. Come quelle, sono state costruite in tempi estremamente rapidi e con progetti innovativi. Sebbene sembri esserci stato un prototipo più piccolo già nel 2022, il lotto di queste chiatte è apparso solo di recente. In ogni caso, vale la pena chiedersi se Pechino stia davvero pensando ad un assalto anfibio a Taiwan.

" La costruzione di chiatte specialistiche come questa è uno degli indicatori che gli analisti della difesa osservano per fornire un avviso tempestivo di una potenziale invasione ", ha scritto l'analista H.I. Sutton su Naval News. Certo, è possibile che queste navi possano avere un ruolo civile, ma l'ipotesi appare poco plausibile visto che Pechino ne starebbe costruendo diverse. Queste imbarcazioni, tra l'altro, sono adatte solo per spostare grandi quantità di attrezzature pesanti a terra in un breve lasso di tempo.

L'analista Damien Symon ha notato l'idoneità di queste chiatte all'attracco con la grande flotta di traghetti civili della Cina. I traghetti roll-on/roll-off (RORO) di Pechino sono costruiti per trasportare veicoli militari, tra cui carri armati pesanti.

E non è un caso, forse, che il Dragone stia costruendo un'enorme flotta di, e cioè imbarcazioni commerciali che potrebbero essere facilmente requisite per uso militare quando e se necessario. Tra queste rientrano in particolare le navi roll-on/roll-off che sarebbero perfette per il trasporto di veicoli militari e che sono state effettivamente costruite tenendo a mente le specifiche esigenze belliche...