La Cina schiera il Type 076: cosa può fare il nuovo mostro anfibio

La Cina sta realizzando una nave d'assalto anfibio presumibilmente dotata di catapulte e dispositivi di arresto per supportare veicoli aerei da combattimento senza equipaggio (UCAV) e altri droni. Il jolly in questione, primo esempio di una nuova classe di navi da guerra con grande ponte di volo aperto, viene chiamato Type 076. Le notizie sul conto di questa imbarcazione sono ancora nebulose. Le immagini satellitari mostrano che il "mostro anfibio", come è già stata soprannominato il mezzo, si colloca tra l'attuale nave da guerra anfibia più grande a disposizione di Pechino, la Type 075, e la più recente e più grande portaerei del Paese, la Fujian.

Il mostro anfibio della Cina

Come ha scritto il sito The War Zone, l'aspetto più rilevante da tenere in considerazione coincide con la larghezza della nave. Il ponte di volo della Type 076 sembrerebbe essere più largo di quello della Type 075 e di altre navi d'assalto anfibio. Questo dovrebbe consentire al mezzo di avere a disposizione un'ampia superficie di ponte.

Il jolly del Dragone è in fase di costruzione presso il cantiere di Changzing Island, a Shanghai, in una struttura associata alla filiale Hudong-Zhonghua della China State Shipbuilding Corporation (CSSC). Hudong-Zhonghua è responsabile della costruzione delle Type 075 esistenti, tre delle quali sono attualmente in servizio e una quarta in costruzione, mentre il cantiere in cui si sta costruendo la Type 076 si trova proprio accanto al cantiere Jiangnan, uno dei più importanti costruttori navali della CSSC, dove è stata realizzata la Fujian.

In ogni caso, i dettagli ufficiali sulla Type 076 - che gli Usa chiamano classe Yulan - sono ancora avvolti nel mistero. Il nome, Type 076 appunto, sembrerebbe tuttavia confermare le notizie secondo cui il progetto potrebbe essere derivato, almeno in parte, dalla Type 075 esistente.

Cosa sappiamo della Type 076

Dalle foto diffuse sul web notiamo come la Type 076, in costruzione da circa ottobre 2023, sembrerebbe essere lungo circa 864 piedi e larga 141 piedi (rispettivamente 263 e quasi 43 metri). A titolo di confronto, sempre sulla base di immagini satellitari, la Type 075 è lunga 784 piedi e larga 105 piedi (quasi 239 e 32 metri), mentre la Fujian è lunga 1.036 piedi e larga 275 piedi (quasi 316 e quasi 84 metri).

La Type 076 è simile in lunghezza alla nave d'assalto anfibio USS America della Marina degli Stati Uniti, ma è significativamente più largo. Le immagini satellitari mostrano poi il profilo generale del ponte di volo della Type 076, apparentemente dritto e squadrato alle estremità. Sul lato sinistro della poppa si nota quello che potrebbe essere uno spazio per ospitare un elevatore per aerei.

Entriamo infine nel campo minato delle indiscrezioni non confermabili. C'è chi sostiene che la nave potrebbe essere dotata di catapulte elettromagnetiche e dispositivi di arresto, ed essere ottimizzata per un'ala aerea centrata sui droni.

Alcune navi d'assalto anfibio a grande ponte esistenti sono in effetti dotate anche di ski jump. L'ampio ponte di volo aperto del Type 076 potrebbe inoltre supportare tutti i tipi di elicotteri, con o senza equipaggio. Certo è che la Cina continua ad accelerare.