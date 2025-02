Navi e droni killer: gli affari di Erdogan ai confini della Cina

Ascolta ora 00:00 00:00

L'ultimo tour asiatico di Recep Tyyip Erdogan si è concluso con una serie di accordi di cooperazione nel settore della difesa stipulati tra alcune aziende turche e i governi di Malesia, Indonesia e Pakistan. Accompagnato da ministri e uomini d'affari, il capo di Stato di Ankara ha fatto prima tappa a Kuala Lumpur, dove ha portato a casa 11 intese bilaterali. Una di queste è coincisa con una lettera di accettazione preliminare per l'approvvigionamento di navi multiuso tra Desan Shipyard e il ministero degli Interni malese. In Indonesia Erdogan ha firmato 13 accordi. Tra questi merita menzione quello relativo alla creazione di una joint venture tra Republikorp e Baykar per la costruzione di una fabbrica di droni nel Paese. In Pakistan, infine, il presidente turco ha avallato protocolli sullo scambio di personale militare e un Memorandum d'Intesa sulla cooperazione tra le aeronautiche militari delle due nazioni in materia di guerra elettronica.

Gli accordi militari di Erdogan

Gli aspetti più rilevanti della trasferta asiatica di Erdogan - proprio nel cortile del leader cinese Xi Jinping - sono legati ai viaggi in Malesia e Indonesia. Con il governo malese c'è in ballo una nave multiuso che dovrebbe essere pienamente operativa nel primo trimestre del 2027 e in grado di operare ininterrottamente per 30 giorni. Le sue caratteristiche di bordo includono un eliporto, due droni aerei e quattro imbarcazioni intercettrici veloci.

" Questa nave lunga 99 metri, in grado di trasportare 70 membri dell'equipaggio e 30 passeggeri, si concentrerà sulle attività di monitoraggio nel Mar Cinese Meridionale, in particolare nel contrastare le intrusioni di navi straniere, le attività di pesca illegali e i crimini transfrontalieri come il contrabbando e la tratta di esseri umani ", ha affermato un alto funzionario della marina malese. Il dossier in questione, tra l'altro, si aggiunge al progetto di costruzione della corvetta LMS lotto 2 in corso in Turchia e guidato dal cantiere navale STM.

In Indonesia entrano in gioco i droni, o meglio la produzione e la manutenzione di velivoli senza pilota. La joint venture tra Republikorp e Baykar si preannuncia molto interessante. Pare che i prodotti principali da localizzare a Jakarta e dintorni includeranno fino a 60 set di Bayraktar TB3 e fino a nove set di droni Bayraktar Akinci. Baykar contribuirà inoltre, con la sua competenza nella produzione, nel trasferimento tecnologico e nella formazione, mentre Republikorp garantirà la conformità normativa, lo sviluppo delle infrastrutture, la certificazione degli esperti locali e l'integrazione nell'ecosistema di difesa indonesiano.

La mossa di Baykar

Attenzione alle mosse di Baykar. Il produttore turco di droni è pronto ad espandere ulteriormente la propria presenza globale stabilendo una struttura produttiva anche in Marocco, dopo le iniziative di successo in Azerbaigian, Ucraina e Mongolia. Secondo l'agenzia di stampa marocchina Le Desk, la nuova struttura rafforzerà la presenza del colosso nel mercato africano degli Uav e Ucav. L'impostazione della produzione in questo Paese significa che i clienti africani esistenti possono ricevere consegne tramite droni più rapidamente riducendo i tempi di transizione.

Per quanto riguarda l'Indonesia, al momento non ci sono ancora informazioni sul tipo di UAV l'entità congiunta tra Baykar-Republikorp produrrà, né sul nome della joint venture o sull'ubicazione della fabbrica. Il sito web ufficiale di Baykar mostra che produce vari tipi di UAV, tra cui il Bayraktar TB2, che l'azienda sostiene possa effettuare " attacchi di precisione chirurgica ".

Il capo di stato maggiore dell'aeronautica militare indonesianaaveva precedentemente detto ai giornalisti lo scorso agosto che l'esercito stava già tenendo d'occhio proprio il Bayraktar TB2.