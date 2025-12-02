“Droni, missili, atomica”. Kim prepara la rivoluzione: ecco il suo piano

Nuove risorse strategiche per l’Aeronautica Militare della Corea del Nord. È questo il diktat lanciato da Kim Jong Un nel corso di recente evento per celebrare l’80esimo anniversario della stessa Aeronautica, in compagnia della figlia Kim Ju Ae. " All'Aeronautica Militare saranno affidate nuove risorse militari strategiche e un nuovo importante compito ", ha affermato il leader in un discorso senza fornire ulteriori dettagli. Le foto ufficiali diffuse dalla Korean Cental News Agency (KCNA) mostrano Kim intento a osservare quello che sembrerebbe essere un velivolo senza pilota e un lanciatore di missili mobili. Non è forse un caso, visto che Pyongyang ha avviato la produzione in serie sia di piccoli droni FPV (First Person View) a corto raggio, che di droni da attacco a medio raggio più grandi.

Le parole di Kim

Vestiti con lunghi cappotti di pelle, Kim e sua figlia hanno assistito a uno spettacolo aereo realizzato presso l’aeroporto di Kalma dal 59esimo Gruppo di Volo Eroico Kil Yong Jo del Secondo Stormo Aereo. Hanno quindi visitato una mostra di velivoli nuovi di zecca. Tra i mezzi visionati ha ottenuto un certo risalto l’aereo di allerta precoce che la Corea del Nord ha presentato all'inizio di quest'anno. Le aspettative della Corea del Nord nei confronti dell'Aeronautica Militare, che " svolgerà un ruolo nell'esercizio della deterrenza contro la guerra nucleare ", sono davvero " grandi ", ha spiegato Kim, citato dalla KCNA. " L'Aeronautica Militare dovrebbe respingere e controllare con fermezza ogni sorta di atto di spionaggio e ogni possibile provocazione militare da parte dei nemici ", ha aggiunto.

Pyongyang si sta dunque concentrando sul rafforzamento del proprio esercito a 360 gradi. A proposito di Aeronautica, a maggio il Paese ha tenuto la sua prima esercitazione aria-aria con fuoco vivo che ha coinvolto aerei militari, mentre a marzo ha mostrato un sistema di controllo e allerta precoce aviotrasportato. Secondo la KCNA Kim ha anche sottolineato le crescenti responsabilità dell'Aeronautica militare " nell'esercizio della deterrenza contro la guerra nucleare ", evidenziando l'intenzione di Pyongyang di diversificare le piattaforme a supporto della sua strategia nucleare.

La Corea del Nord vuole rafforzare l’Aeronautica

Negli ultimi anni, la Corea del Nord ha intensificato gli sforzi per modernizzare le sue forze militari convenzionali. " Dopo aver completato lo sviluppo della sua forza nucleare ha presentato il potenziamento navale all'inizio di quest'anno e ora sta evidenziando l'espansione della sua potenza aerea alla fine dell'anno ", ha affermato Yang Moo Jin, professore presso l'Università degli studi nordcoreani, al quotidiano Korea Herald. La sensazione è che, per l'inizio del prossimo anno, il governo di Kim sembri intenzionato a presentare un portafoglio equilibrato: non solo deterrenza nucleare e missilistica, ma anche una struttura di forze convenzionali potenziata.

L'evento ha incluso la prima esibizione pubblica da parte della Corea del Nord di quello che gli analisti descrivono come un missile aria-terra a lungo raggio tipo Taurus. Le foto diffuse dai media statali mostravano un'arma di classe missile da crociera montata su un aereo d'attacco Su-25K. " Questa è la prima volta che la Corea del Nord presenta una variante nazionale simile al Taurus tedesco o al Kh-59MK2 russo ", ha dichiarato Hong Min, analista senior del Korea Institute for National Unification.

La sezione trasversale quadrata del missile, il design aerodinamico e il sistema di propulsione posteriore rendono il missile tecnicamente simile al russo Kh-59MK2, con una gittata stimata tra 200 e 500 chilometri. Probabilmente utilizza sistemi di guida che combinano GPS e sistema di navigazione inerziale con rilevamento del terreno. Le sue ali ripiegabili e il corpo slanciato suggeriscono una capacità di volo planato a bassa quota, consentendo attacchi di precisione a lungo raggio progettati per aggirare le difese aeree sudcoreane e statunitensi.

Non è da escludere che in futuro questo missile possa essere integrato sui caccia MiG-29, mentre l'impiego dei nuovi missili aria-aria dipenderà dalla capacità di Pyongyang di modernizzare i radar e i sensori dei suoi aerei.