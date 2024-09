Il lancio del DF-31 e il test per gli Usa: cosa c'è dietro le manovre cinesi

Ascolta ora 00:00 00:00

Un segnale da analizzare con attenzione. Il recente test del missile balistico intercontinentale (Icbm) della Cina – il primo da 44 anni a questa parte - potrebbe essere finalizzato a dimostrare la "credibilità" e la capacità della forza missilistica dell'Esercito Popolare di Liberazione, e cioè la divisione coinvolta in una recente indagine anti corruzione. Ma potrebbe anche essere un messaggio implicito rivolto verso gli Stati Uniti, per far assaggiare (indirettamente) a Washington la "prontezza al combattimento" in un periodo carico di tensioni. Attenzione, poi, alla tempistica: la prova è andata in scena una settimana prima della Festa Nazionale cinese del primo ottobre, giorno in cui la Repubblica Popolare Cinese celebrerà il suo 75esimo anniversario.

Il missile della Cina

Pechino non ha rivelato la traiettoria e l'obiettivo del missile, ma in base agli avvertimenti di navigazione l'Icbm è stato lanciato dalla provincia insulare meridionale di Hainan e ha volato per circa 12.000 chilometri verso l'Oceano Pacifico meridionale, passando vicino alle Filippine settentrionali e a Guam. Secondo l'Agence France-Presse, sarebbe caduto nei pressi della zona economica esclusiva della Polinesia francese, non distante dalle Isole Marchesi.

Un Icbm ha in genere una gittata superiore a 5.500 chilometri ed è progettato per trasportare testate nucleari. La Cina ha tre tipi di Icbm nel suo arsenale nucleare: il DF-5, il DF-31 e il DF-41. Tutti sono in grado di colpire la terraferma degli Stati Uniti. Sebbene non si conosca il tipo di missile balistico intercontinentale lanciato mercoledì, gli analisti ritengono che, in base alle foto del lancio del missile diffuse giovedì dall'esercito cinese, il proiettile fosse una variante del DF-31, che ha una gittata operativa fino a 13.200 chilometri. Il portavoce del ministero della Difesa, il colonnello Zhang Xiaogang, ha dichiarato che il lancio era " di routine " e mirava a testare l'equipaggiamento e il " livello di addestramento " delle truppe.

A cosa è servito?

Il test è avvenuto in un momento delicato per la forza missilistica, la divisione Pla che supervisiona i missili e l'arsenale nucleare della Cina. La divisione ha subito un duro colpo nell'ultimo round di una campagna militare anti corruzione iniziata nel 2023. Almeno otto ex funzionari della forza missilistica o in servizio sono stati licenziati in seguito a indagini approfondite. Né l'attuale comandante della forza, Wang Houbin, né il suo commissario politico, Xu Xisheng, avevano alcuna esperienza nella divisione missilistica prima di assumerne il comando nel luglio dell'anno scorso: un chiaro segno di sfiducia nella precedente leadership della forza missilistica.

Gli osservatori sostengono, dunque, che il test potrebbe essere stato finalizzato a ripristinare la credibilità della forza missilistica dopo gli scandali di corruzione. " Xi Jinping e altri leader cinesi potrebbero essere preoccupati, dopo le segnalazioni di corruzione diffusa nella forza missilistica, che un test a pieno raggio fosse necessario per dimostrare la capacità di deterrenza della Cina ", ha affermato Jeffrey Lewis, direttore del programma di non proliferazione dell'Asia orientale presso il James Martin Centre for Non-proliferation Studies presso il Middlebury Institute of International Studies di Monterey. " Potrebbero anche nutrire dubbi sulla forza missilistica ", ha aggiunto.

Timothy Heath, ricercatore senior in difesa internazionale presso la Rand Corporation, ha invece spiegato che i test potrebbero essere volti a rispondere alle preoccupazioni emerse in seguito a segnalazioni che gettano dubbi sui missili della divisione. " La Forza missilistica dell'Esercito Popolare di Liberazione potrebbe aver voluto effettuare il test per ripristinare la propria credibilità agli occhi della leadership ", ha affermato.

raddoppiato e continua ad aumentare il numero di lanciatori nella maggior parte delle unità Icbm

Secondo un paper del Pentagono sull'esercito cinese pubblicato nell'ottobre dell'anno scorso, la PLA Rocket Force ha "". Si stima che nel 2022 ci fossero circa