Lanciato il "distruttore di Kheibar": ecco il supermissile dell'Iran che minaccia Israele

Nel suo attacco di lunedì contro “una base dei terroristi” nella città siriani di Idlib, l’Iran ha utilizzato per la prima volta il suo nuovo missile balistico a media gittata (Mrbm) Kheiber Shekan. Il brigadiere generale Amir Ali Hajizadeh ha affermato che le forze aerospaziali del Corpo dei guardiani della rivoluzione islamica (Irgc-Af) hanno lanciato quattro vettori da una base nel sud della provincia del Khuzestan, a una distanza dall’obiettivo di circa 1200 chilometri.

Il bombardamento è considerato essere quello a più lunga distanza mai effettuato da un missile balistico di Teheran e, oltre ai suoi obiettivi dichiarati, è stato anche un chiaro segnale delle capacità del regime degli ayatollah di colpire con precisione bersagli lontani dai propri confini. Lo stesso giorno, i pasdaran hanno anche attaccato un “ quartier generale del Mossad ” a Ebril, in Iraq. “ Ci sono state due prime volte storiche ”, ha commentato Behnam Ben Taleblu, esperto di tecnologia missilistica iraniana del think tank Foundation for defense of democracies. “ È stato il primo uso militare del Kheibar Shekan ed è stata la prima volta in cui l’Iran ha preso di mira i territori di due nazioni diverse nella stessa operazione ”.

Il nuovo Mrbm degli ayatollah è un missile a propellente solido e montato su un lanciatore mobile, appartenente alla terza generazione dei vettori di classe Fateh. Presentato per la prima volta il 9 febbraio del 2022, l’Iran sostiene che abbia una gittata massima di 1450 chilometri. “ Soprannominato ‘distruttore di Kheibar’, in riferimento alla conquista musulmana di un castello ebraico in Arabia, questo missile è il secondo tentativo iraniano di produrre un Mrbm di classe Fateh ”, ha spiegato Taleblu. “ È il sistema più avanzato a disposizione di Teheran ”. L’esercito degli ayatollah ha definito il missile “molto manovrabile” e dotato di una testata “ che utilizza un esplosivo molto più potente della Tnt ”. Non è stato però specificato di quale tipologia si tratti, né sono stati diffusi dettagli sul suo peso o sul sistema di guida, oltre alla navigazione inerziale con Gps incorporato.

L’utilizzo del Kehibar Shekan è servito anche per mandare un messaggio a Israele, considerando che Tel Aviv si trova alla stessa distanza dalla base nel Khuzestan rispetto a Idlib, e per ricordare che l’Iran è ancora un attore attivo nel conflitto in corso in Siria. Inoltre, è stata l’ennesima conferma del potenziale distruttivo dell’arsenale missilistico degli ayatollah, già dimostrato in altre occasioni come l’attacco del gennaio 2022 alla base aerea di Al Asad in Iraq o il bombardamento di Erbil nel marzo dello stesso anno.