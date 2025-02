"È in grado di colpire gli Usa": Xi schiera il super sottomarino atomico Jin

Ascolta ora 00:00 00:00

Lo chiamano il "Re del Mar Cinese Meridionale" perché è probabilmente il mezzo più importante posseduto dalla Cina. Funge da perfetto deterrente strategico all'interno di questa immensa area marittima contesa e, grazie alle sue capacità, può minacciare il territorio statunitense. Stiamo parlando del sottomarino nucleare Type 094 di classe Jin, un gigante che si muove in profondità e che è incaricato di garantire che qualsiasi ipotetica aggressione nucleare contro Pechino abbia conseguenze devastanti. Non è un caso che lo stesso dipartimento della Difesa degli Usa lo abbia definito come il " primo deterrente nucleare credibile basato in mare " della Cina.

Il sottomarino Type 094 della Cina

Questi colossi dei mari sono armati con missili JL-2 e forse JL-3, e cioè missili in grado di raggiungere territori statunitensi come le Hawaii e l'Alaska. Allo stesso tempo i Type 094 sono ostacolati da significativi livelli di rumore, che li rendono rilevabili e ne compromettono la furtività. Gli Stati Uniti e i loro alleati asiatici monitorano tuttavia attentamente questi giganti, che sono stati osservati più volte condurre pattugliamenti quasi continui nel conteso Mar Cinese Meridionale. Nel 2023, per esempio, uno dei sottomarini cinesi, presumibilmente il richiamato Type 094, ha fatto notizia quando è emerso inaspettatamente nello Stretto di Taiwan, un evento più unico che raro per un dispositivo così segreto e strategico.

I sottomarini cinesi Jin-Class Type 094, parte degli sforzi di modernizzazione navale di Pechino, affrontano sfide significative nel loro ruolo di portatori di missili balistici. Con una lunghezza di 450 piedi e un dislocamento in immersione di circa 10.000 tonnellate, l'armamento del sottomarino è simile a quello del Type 092 (sei tubi lanciasiluri e 12 lanciatori SLBM), ma trasporta un SLBM diverso: il JL-2. Capace di trasportare una testata nucleare da un megatone o 3-8 MIRV, il JL-2 è stato introdotto nel 2015 e ha una gittata stimata tra 4.970 e 5.592 miglia.

In generale, il Type 094 presenta un design caratterizzato da una carena a prua più affusolata rispetto ai suoi predecessori, con un profilo ottimizzato per ridurre il rumore e migliorare le capacità stealth. Tuttavia, rispetto ai sottomarini SSBN più avanzati, il Type 094 è stato oggetto di alcune critiche per il suo livello di silenziosità (vera e propria spada di Damocle). Questi mezzi sono un tassello fondamentale nella triade nucleare della Cina, che include anche missili balistici intercontinentali terrestri (ICBM) e missili lanciati da bombardieri.

Lo sprint del Dragone

La crescita della flotta di sottomarini nucleari della Cina è impressionante considerando la cronologia. Secondo il solito dipartimento della Difesa degli Stati Uniti, la Cina ha costruito 12 sottomarini nucleari negli ultimi 15 anni. E la crescita non è limitata solo ai numeri, ma include anche le capacità tecniche, visto che i nuovi sottomarini nucleari cinesi stanno lentamente colmando il divario con le loro controparti americane.

All'inizio del 2023, la Cina ha messo in mare un sottomarino d'attacco a propulsione nucleare con un sistema di propulsione pump-jet invece che a elica.

Pochi mesi prima, alcune immagini satellitari avevano mostrato enormi sezioni di scafo, le più grandi di qualsiasi sottomarino cinese esistente, presso la base manifatturiera cinese per sottomarini nucleari nella città nord-orientale di Huludao. L'Indo-Pacifico sta dunque diventando un terreno sempre più ostile per i sottomarini statunitensi.