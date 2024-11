Sottomarini nucleari russi nel mar del Giappone: la mossa di Putin che preoccupa Tokyo

Ascolta ora 00:00 00:00

Il Giappone ha individuato, per la prima volta, un tipo avanzato di sottomarino russo a propulsione nucleare armato con missili da crociera a lungo raggio in prossimità delle sue acque territoriali. Il ministero della Difesa di Tokyo ha riferito che quattro navi della Russia sono state avvistate mentre navigavano al largo della costa settentrionale dell'Hokkaido e attraversavano lo stretto di Soya verso ovest, dal Mar di Okhotsk al Mar del Giappone. L'episodio si è verificato lo scorso lunedì. Il gruppo di navi nemiche era composto dal cacciatorpediniere RFS Marshal Shaposhnikov (543), dalla nave strumentazione missilistica RFS Marshal Krylov (331), da un rimorchiatore di salvataggio e dal sottomarino di classe Yasen.

Cosa succede tra Russia e Giappone

Le Forze di autodifesa giapponesi (JMSDF) hanno più volte incontrato le unità militari russe nelle acque e nello spazio aereo attorno al proprio Paese. L'ultimo gruppo di mezzi militari russi ha costretto Tokyo ad incaricare un aereo da pattugliamento marittimo P-3C Orion della JMSDF appartenente al Fleet Air Wing 2, di stanza presso la base aerea di Hachinohe sull'isola principale del Giappone, Honshu, a seguire la flottiglia russa. Nel comunicato diffuso dal ministero nipponico si legge che si è trattato del primo avvistamento da parte della JMSDF di un sottomarino di classe Yasen, sottolineando l'importanza strategica dell'evento.

La flotta russa del Pacifico possiede attualmente due sottomarini di classe Yasen, RFS Novosibirsk (K-573) e RFS Krasnoyarsk (K-571). I sottomarini a propulsione nucleare classe Yasen sono noti per il loro design sofisticato, l'elevato livello di furtività e il vasto armamento, che consente loro di eseguire attacchi via terra e via mare. La classe Yasen, inoltre, è stata commissionata per la prima volta nel 2013. Da allora ha attirato l'attenzione per le sue caratteristiche avanzate, tra cui la sua capacità di svolgere una varietà di ruoli militari, come la raccolta di informazioni e missioni speciali, e il suo ruolo di piattaforma per missili da crociera.

La disputa territoriale di lunga data tra Giappone e Russia sulle Isole Curili, chiamate da Tokyo Territori del Nord, ha reso tese le relazioni tra i due Paesi, soprattutto da quando è iniziato il conflitto in Ucraina. Come se non bastasse, la crescente cooperazione militare tra Russia e Cina nelle acque settentrionali del Giappone ha aggiunto una nuova dimensione alle sfide per la sicurezza del governo nipponico.

I sottomarini di Mosca

In merito al citato avvistamento, non è chiaro il motivo per cui il sottomarino russo osservato dalla Marina giapponese abbia lasciato la sua base a Rybachiy, vicino a Petropavlovsk, nella penisola di Kamchatka (sede dei sottomarini a propulsione nucleare della flotta russa del Pacifico). In ogni caso, oltre alla formazione guidata dai sottomarini, un secondo gruppo di navi militari russe sotto il comando della flotta del Pacifico, formato da tre corvette e una nave di supporto, è impegnato nel suo spiegamento indo-pacifico, che ha visitato Malesia, Myanmar e Indonesia.

Secondo Yu Koizumi, professore associato presso il Centro di ricerca per la scienza e la tecnologia avanzate dell'Università di Tokyo, i sottomarini missilistici balistici a propulsione nucleare russi hanno intensificato i loro pattugliamenti, con un aumento sia della frequenza che della durata negli ultimi tre anni. L'accademico ed esperto ha osservato che i sottomarini missilistici balistici a propulsione nucleare russi sono passati a pattugliamenti più lunghi a partire dal 2021.

Tra il 2021 e il 2022, questi mezzi hanno condotto solo uno o due pattugliamenti estesi di oltre un mese, probabilmente per deterrenza nucleare, insieme a diversi viaggi più brevi.

Il Cremlino potrebbe anche schierare presto il sottomarino speciale Belgorod in Kamchatka. La crescente attività sottomarina di Mosca in quest'area, dunque, evidenzia le crescenti sfide che Tokyo deve affrontare nel proteggere i suoi confini marittimi in un contesto di crescenti tensioni