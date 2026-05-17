Spunta il nuovo missile segreto degli Usa: l’AIM-260 cambia la guerra nei cieli

Dopo anni di sviluppo riservato, test classificati e indiscrezioni mai confermate ufficialmente, il nuovo AIM-260 Joint Advanced Tactical Missile (JATM) è apparso per la prima volta in immagini pubbliche, segnando un passaggio significativo nell’evoluzione della superiorità aerea statunitense. Il missile, destinato a sostituire progressivamente l’AIM-120 AMRAAM, mira a presentarsi come uno dei programmi più avanzati del Pentagono nel settore del combattimento aria-aria oltre il raggio visivo (BVR, Beyond Visual Range).
La sua comparsa, secondo diversi analisti militari, non rappresenta soltanto una novità tecnologica, ma evidenzia anche l’accelerazione strategica in corso nello sviluppo dei missili aria-aria di nuova generazione, divenuti sempre più centrali nelle moderne dottrine di deterrenza e superiorità aerospaziale.
Cosa sappiamo
Le informazioni relative alle recenti attività di test emergono dalle campagne di sperimentazione condotte il 13 maggio presso la base di Eglin, in Florida, uno dei principali poli statunitensi dedicati allo sviluppo aeronautico e missilistico. Nell’ambito di queste operazioni è stato osservato un F/A-18F Super Hornet appartenente al reparto sperimentale VX-31 della U.S. Navy, impiegato in configurazione di valutazione con il nuovo sistema d’arma installato sotto la fusoliera, in prossimità della presa d’aria destra.
Il velivolo utilizzato nelle prove era configurato secondo gli standard tipici dei programmi di certificazione avanzata, con l’impiego di un serbatoio centrale FPU-13/A modificato e integrato con sensore IRST (Infrared Search and Track), oltre a pod telemetrici montati alle estremità alari per la raccolta e l’analisi dei dati di volo. Si tratta di strumentazioni essenziali nelle fasi di validazione aerodinamica ed elettronica dei nuovi sistemi d’arma.
L’intera infrastruttura di Eglin, grazie alla prossimità con ampie aree di spazio aereo operativo sul Golfo del Messico, rappresenta da tempo un hub strategico per attività di collaudo, sperimentazione balistica e programmi classificati. La diffusione di queste informazioni indica che il programma AIM-260 ha ormai raggiunto uno stadio di sviluppo avanzato, vicino alla piena maturazione operativa.
Le informazioni emerse dai test e dalle analisi degli specialisti indicano inoltre la probabile presenza di una testata ad alto potenziale esplosivo e di un sistema propulsivo a razzo multi-impulso. Questa soluzione consentirebbe al missile di mantenere elevata velocità ed energia anche nella fase finale dell’ingaggio, migliorando sensibilmente la capacità di intercettare bersagli altamente manovrabili o in rapido allontanamento.
Rimangono invece riservati molti dettagli relativi al sistema di guida. Tuttavia, gli analisti ritengono probabile l’impiego di un seeker radar attivo di nuova generazione supportato da navigazione inerziale e aggiornamenti GPS, evoluzione diretta delle capacità introdotte con l’AIM-120D.
La risposta americana alla nuova competizione nei missili BVR
Lo sviluppo dell’AIM-260 s’inserisce nel più ampio processo di trasformazione della guerra aerea contemporanea. Negli ultimi anni le principali potenze militari hanno intensificato gli investimenti nei missili aria-aria a lunghissimo raggio, puntando a neutralizzare obiettivi ostili ben prima del contatto visivo.
Secondo ambienti militari statunitensi, l’evoluzione dei moderni sistemi cinesi, in particolare del PL-15 e del più avanzato PL-17, avrebbe contribuito ad accelerare il programma JATM. L’obiettivo principale consiste nell’estendere la distanza d’ingaggio oltre i limiti raggiunti dall’AIM-120, considerato ormai vicino al massimo potenziale evolutivo consentito dalla sua architettura originaria.
Le stime più accreditate attribuiscono al nuovo missile una portata superiore ai 220 chilometri, valore che consentirebbe agli assetti statunitensi di mantenere un vantaggio operativo nei combattimenti a lungo raggio contro velivoli di nuova generazione.
Parallelamente, il Pentagono sta integrando il sistema all’interno di una rete operativa basata su sensor fusion, data-link avanzati e cooperazione tra piattaforme aeree,navali e spaziali. In questo quadro, il missile viene considerato un elemento centrale della futura strategia americana per preservare la superiorità aerea nei teatri caratterizzati dalla più intensa competizione strategica.