Il ponte di 200 metri e l'albero per il radar: il mistero della nuova nave cinese

In Cina, in un cantiere navale situato sull'isola di Longxue, appena a sud-est della città di Guangzhou, è apparsa una nave misteriosa mai vista prima. Le immagini satellitari hanno rivelato un'imbarcazione dotata di un grande ponte di volo aperto e con caratteristiche in linea con quelle di una portaerei leggera o di una nave d'assalto anfibia. Non è tuttavia da escludere che il mezzo in questione possa coincidere con una nave di ricerca oceanica, la prima nel suo genere. Certo è che Pechino ha alle spalle una lunga storia di sviluppo di ricerca scientifica marittima potenzialmente applicabile anche in campo militare.

La nave cinese misteriosa

La storia è stata raccontata dal portale The War Zone, che ha allegato le foto ottenute da Planet Labs. Tom Shugart, ricercatore senior presso il think tank Center for a New American Security (CNAS), è stato tra i primi a individuare la nuova nave in costruzione presso il Guangzhou Shipyard International (GSI). A prima vista, il mezzo dà l'impressione di essere una nave di superficie senza equipaggio trimarano ad alta velocità, che in effetti sarebbe in costruzione proprio a Guangzhou da un paio di anni. È tuttavia impossibile saperne di più, se non consultando le citate foto. L'imbarcazione ha un ponte di circa 200 metri ed è larga una quarantina di metri (nel punto più largo). Presenta camini di scarico sul lato destro del ponte verso poppa e una struttura angolare dell'albero di un tipo spesso visto nelle navi da guerra come supporto per radar o altri sensori.

Nel complesso, le dimensioni della nave e ciò che si può vedere della sua configurazione sono in linea con molte portaerei leggere e navi d'assalto anfibie, come la classe Hyuga del Giappone e la Type 075 cinese. Un'immagine satellitare scattata il 23 ottobre mostra ulteriori progressi, tra cui quello che sembra essere un lavoro per finire la superficie del ponte di volo. In ogni caso, l'aspetto della nave portaerei nel cantiere è curioso. Il costruttore è infatti più noto, almeno pubblicamente, per le grandi imbarcazioni commerciali, come petroliere, navi portaminerali, navi cargo roll-on/roll-off e tipi di carichi pesanti semi-sommergibili. Allo stesso tempo, il lavoro del suddetto cantiere ha anche una chiara dimensione militare.

La flotta del Dragone

Il lavoro per espandere le dimensioni e la portata della forza di battaglia della Marina cinese include la produzione di nuove portaerei, grandi navi d'assalto anfibie, sottomarini avanzati e più moderni combattenti di superficie. Adesso, una nuova classe di portaerei leggere, una nave d'assalto anfibia o persino una nave di tipo base marittima potrebbero offrire al Dragone una preziosa capacità operativa aggiuntiva. Un design più semplice, costruito più secondo gli standard commerciali e con una componente aerea incentrata su elicotteri e droni con equipaggio, potrebbe anche avere molto senso per supportare determinate missioni, comprese operazioni di presenza, in particolare dentro e intorno allo Stretto di Taiwan e al Mar Cinese Meridionale. Una nave del genere potrebbe essere utile per supportare la guerra antisommergibile e le operazioni anfibie.

Certo, i confini tra risorse civili e militari in Cina, specialmente quando si tratta del dominio marittimo, sono spesso sfocati. Una nave non militare configurata come una nave d'assalto anfibia, - qualcosa che nessun Paese al mondo attualmente gestisce - sarebbe in grado di impiegare droni aerei ed elicotteri con equipaggio e imbarcazioni (con e senza equipaggio) per condurre missioni scientifiche o civili.

Allo stesso tempo, sarebbe intrinsecamente in grado di fungere daper supportare missioni militari come quelle descritte in precedenza, se necessario. Un'altra possibilità potrebbe essere che tutto ciò che viene costruito a Guangzhou sia una sorta di piattaforma di addestramento militare e/o di prova su misura. Impossibile, al momento, avere certezze.