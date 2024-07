"Strane attività nel cantiere cinese". L'incidente di Wuhan e il sottomarino scomparso

Ascolta ora 00:00 00:00

Le immagini satellitari di Planet Labs hanno immortalato strane attività in un cantiere navale cinese della città di Wuhan. Non un cantiere qualunque, ma il Wuchang Shipyard controllato dalla China State Shipbuilding Corporation (CSSC) e che, di recente, ha più volte ospitato i nuovi sottomarini di classe Yuan (Type 039). Ebbene, le foto hanno rilevato la presenza di quattro chiatte gru in un cantiere in prima linea nella costruzione di sottomarini e altre imbarcazioni militari. Questo, hanno spiegato gli analisti, potrebbe potenzialmente essere il segno di un incidente di qualche tipo avvenuto nel sito strategico.

Cosa è successo al cantiere navale cinese

Tom Shugart, ricercatore del think tank Center for a New American Security (CNAS), è stato il primo a notare ciò che stava accadendo al Wuchang Shipyard. Questo cantiere è situato lungo un tratto del fiume Yangtze appena fuori dalla città di Wuhan. È stato completamente trasferito da un sito all'interno della città alla sua posizione attuale tra il 2021 e il 2022.

Shugart ha fatto notare su X che lo scorso 29 maggio il cantiere ospitava un sottomarino di classe Yuan, nello stesso posto dove vengono allestite le imbarcazioni appena varate. Un'immagine satellitare acquisita dall'analista da Planet Labs, e risalente allo scorso 13 giugno, lasciava intravedere delle gru raggruppate attorno a qualcosa, proprio dove qualche settimana prima si trovava il suddetto sottomarino.

L'intera vicenda è stata ricostruita dal sito The War Zone, secondo cui le quattro chiatte gru sarebbero rimaste nel cantiere dal 12 al 17 giugno. In questi giorni non c'erano tracce del sottomarino ormeggiato nel sito a maggio. Non è chiaro a quando risalisse l'ultimo avvistamento del mezzo. In ogni caso, all'inizio di luglio le chiatte sono scomparse e l'attività di Wuchang sarebbe tornata alla normalità.

Il sottomarino scomparso e l'ipotesi di un incidente

Ma che cosa stavano facendo le gru? E che fine ha fatto il sottomarino? Impossibile rispondere con certezza. Lo stesso Shugart si è soffermato su un'ombra avvistata in un'immagine e proiettata da una delle gru. Potrebbe rappresentare semplicemente altre barche più piccole o chiatte intente a lavorare in loco, oppure un mezzo finito sott'acqua che quelle stesse gru stavano cercando di recuperare.

In ogni caso, l'improvvisa comparsa di un quartetto di chiatte gru disposte attorno alla stessa area generale in cui in precedenza si trovava un sottomarino, con lo spazio tra loro più o meno lungo quanto un Type 039A, più la presenza di un braccio galleggiante, è insolita. E solleva interrogativi sulla possibilità di un qualche tipo di incidente.

Ricordiamo che le gru galleggianti possono essere utilizzate per aiutare a raddrizzare o stabilizzare imbarcazioni che si sono capovolte, nonché per spostare detriti.

I bracci sono spesso impiegati per aiutare a conteneree altri fluidi pericolosi. Un potenziale incidente in uno dei cantieri navali più importanti della Cina, in particolare uno coinvolto nella produzione di nuovi sottomarini, potrebbe essere un episodio significativo.