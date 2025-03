Trappola WZ-9 per gli Usa: scatta l'incubo del super drone cinese

Ascolta ora 00:00 00:00

Gli analisti cinesi non hanno dubbi nel definire il drone WZ-9 come una " seria sfida " per gli aerei statunitensi operativi nel Mar Cinese Meridionale. Il nuovo velivolo senza pilota sul quale potrà presto contare l'esercito di Pechino è stato recentemente immortalato in una foto che lo mostrava schierato in una base di Hainan. Ebbene, non appena l'Uav in questione diventerà operativo il Dragone potrebbe ritrovarsi tra le mani un jolly di tutto rispetto in grado di sorvegliare l'intera regione marittima contesa. I primi WZ-9 sono stati avvistati presso la base aerea di Ledong, nota anche come base aerea di Foluo Northeast, vicino ad altri siti strategici, tra cui la base navale di Yulin, che ospita sottomarini lanciamissili balistici a propulsione nucleare.

Perché il WZ-9 preoccupa gli Usa

L'ex istruttore dell'Esercito Popolare di Liberazione cinese, Song Zhongping, ha fatto sapere che la dotazione di radar del drone ha messo seriamente in discussione la dipendenza dell'esercito statunitense dalla tecnologia stealth per la superiorità aerea, oltre ad aver indebolito la potenza di combattimento degli Stati Uniti nell'Indo-Pacifico. " Il suo design a doppia fusoliera incorpora cupole nelle sezioni anteriori che supportano una gamma di sistemi radar avanzati, costruiti per tracciare aerei stealth, navi da guerra e sottomarini su grandi distanze ", ha spiegato Song secondo quanto riferito dal South China Morning Post.

Ma per quale motivo questo Uav dovrebbe preoccupare particolarmente gli Stati Uniti? Perché il velivolo è specificamente progettato per tracciare e contrastare la tecnologia stealth. L'impiego del WZ-9 Divne Eagle è poi in linea con la strategia cinese A2/AD (anti-access/area denial), volta a rafforzare il controllo sul Mar Cinese Meridionale. Operando dall'isola di Hainan, questi droni possono garantire una sorveglianza persistente su vaste aree marittime, monitorando i movimenti militari e le attività di intelligence nello stretto di Taiwan, nel Pacifico e nelle regioni contese lungo i confini della Cina. Il sofisticato sistema radar del WZ-9 monitora velivoli stealth avanzati come l'F-35 Lightning II statunitense, l'F-22 Raptor e il futuro bombardiere B-21.

A differenza dei droni da ricognizione convenzionali, il Divine Eagle è dotato di capacità di raccolta di informazioni e contro-stealth, il che lo rende un formidabile moltiplicatore di forza per l'esercito cinese. La sua capacità di monitorare i gruppi di attacco delle portaerei statunitensi e le navi da guerra alleate in tempo reale migliora la capacità di Pechino di rispondere rapidamente agli sviluppi regionali.

Cosa sappiamo di questo drone

In base ad alcune indiscrezioni, il drone è alimentato da un singolo motore a reazione montato in un pod della navicella in cima all'ala principale tra le sue due code verticali. L'apertura alare è di circa 45 metri, anche se la sua lunghezza complessiva è di poco inferiore ai 15. Per fare un confronto, lo Uav statunitense RQ-4 Global Hawk HALE ha un'apertura alare di poco meno di 40 metri e una lunghezza di 14,5.

È probabile che il Pentagono acceleri le contromisure per far fronte al WZ-9, ottimizzando i progressi nella guerra elettronica, le tecnologie stealth basate sull'intelligenza artificiale e l'ampliamento della ricognizione satellitare.

La capacità del drone cinese di tracciare velivoli stealth potrebbe inoltre spingere gli Stati Uniti a potenziare le proprie capacità di elusione dei radar e a migliorare l'intelligence in tempo reale sul campo di battaglia.