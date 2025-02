La super nave da guerra di Kim: cosa sappiamo dell'ultima arma della Nord Corea

Ascolta ora 00:00 00:00

Lavori in corso a Chongjin, sulla costa nord-orientale della Corea del Nord. In un cantiere navale locale è infatti in corso la costruzione di una nuova super nave da guerra. La nebbia è ancora fitta e sappiamo pochissimo in merito a questa imbarcazione. Secondo un rapporto open source di SI Analytics nK Insight dedicato al progetto, il jolly di Pyongyang dovrebbe essere lungo circa 117 metri e largo 16, e dotato di una struttura mimetica. Gli addetti avrebbero iniziato a realizzarla nel maggio 2024. Le immagini satellitari di Planet Labs, riportate dal portale Nk Pro, mostrano che l'assemblaggio delle grandi sezioni dello scafo di colore rosso si troverebbe in fase avanzata. Un progetto simile è in corso anche a Nampho, dove è in costruzione un'altra nave militare. Ecco che cosa sappiamo.

La nuova nave da guerra di Kim

Nel cantiere navale di Chongjin si notano un rifugio temporaneo di circa 150 per 22 metri ricoperto di reti e una sorta di recinzione anti-inquinamento nell’acqua, adiacente al luogo di costruzione della nave.

Alla fine di dicembre, la Kctv, la tv di Stato nordcoreana, ha diffuso quattro foto del nuovo cacciatorpediniere in costruzione a Nampho - lo stesso che Kim ha ispezionato in più occasioni - sia quando era circondato dalla rete protettiva, sia in seguito quando era ancora nella struttura permanente. Ebbene, c’è chi sostiene che la seconda imbarcazione in costruzione possa essere molto simile a questa. Nel complesso, le immagini di Planet Labs mostrano una lenta ristrutturazione del complesso del cantiere navale di Chongjin dal 2019, con un'accelerazione dei lavori risalenti al 2023 nei nei nuovi edifici vicino all'ingresso e nel rifacimento del tetto di diversi grandi capannoni.

Ricordiamo che, in passato, la Corea del Nord ha condotto la costruzione simultanea di nuove navi da guerra su entrambe le coste, probabilmente per evitare di navigare con le sue navi attorno alla Corea del Sud per spostarsi da una parte all'altra del Paese. L'esempio più recente ha coinvolto la costruzione di corvette da 77 metri ufficiosamente denominate imbarcazioni di classe Amnok e Tuman, presso il cantiere navale di Nampho e sulla costa orientale presso il cantiere navale di Rajin , a nord di Chongjin.

Le mosse della Corea del Nord

Impossibile dire con quale tipo di armamento Pyongyang intenda equipaggiare i nuovi cacciatorpediniere più grandi, anche se gli analisti hanno ipotizzato che potrebbero trasportare missili da crociera con testate nucleari, come le corvette.

La Corea del Nord, tra l’altro, ha dichiarato la sua intenzione di minacciare i voli di ricognizione statunitensi e sudcoreani sulle acque internazionali al largo delle coste orientali e occidentali schierando costantemente una nave carica di missili antiaerei di nuovo tipo.

Nel frattempo, la costruzione di una nuova grande base navale lungo la costa orientale, vicino a Munchon, destinata a ospitare nuove navi da guerra e sottomarini,

non è ancora ripresa, dopo che Kim vi ha fatto visita lo scorso settembre e ha ordinato la ripresa del progetto abbandonato Il piano di Pyongyang è insomma chiaro e consiste nel continuo rafforzamento del proprio esercito.