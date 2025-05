Type 88, Type 12, KJ300: ecco i missili che tengono sotto tiro la Cina

Ascolta ora 00:00 00:00

Il Giappone è pronto a condurre un test missilistico a lungo raggio sul proprio territorio. Tokyo sta pianificando l'operazione in vista del prossimo mese in un momento particolare, in concomitanza con il continuo rafforzamento delle forze armate necessario per contrastare l'espansionismo della Cina nella regione. La 1a Brigata di artiglieria della Forza di autodifesa terrestre sta organizzando un'esercitazione di addestramento con missili terra-nave presso un poligono missilistico costiero vicino al campo Shizunai, nell'Hokkaido, la più settentrionale delle principali isole del Giappone, presumibilmente dal 19 al 30 giugno. Da quanto fin qui emerso, l'addestramento verrà svolto impiegando il missile Type 88, in grado di colpire bersagli situati a oltre 62 miglia di distanza.

Il test missilistico del Giappone

Secondo quanto riportato dall'Asahi Shimbun sono stati pianificati due lanci durante i quali missili disarmati verranno lanciati contro bersagli in acque entro un raggio di 24 miglia a sud-ovest del poligono. Tokyo aveva condotto un'esercitazione simile nell'ottobre 2023 a Point Mugu Sea Range, in California, circa 96 chilometri a ovest di Los Angeles, per consentire più spazio per il lancio dei missili. Il test è stato adesso spostato in Giappone per consentire la partecipazione di un maggior numero di unità e truppe. All'esercitazione di quest'anno parteciperanno circa 300 persone, il doppio delle 150 che vi hanno preso parte nel 2023.

Ricordiamo che il Giappone sta portando avanti progetti per costruire poligoni di addestramento missilistico per esercitazioni terra-nave a Minamitorishima, un atollo corallino isolato e il suo territorio più orientale, per contrastare le mosse aggressive della Cina nella regione. La Forza di autodifesa terrestre utilizzerà missili di addestramento non esplosivi contro imbarcazioni bersaglio in acque comprese tra 32 e 328 piedi a ovest di Minamitorishima, ha dichiarato il capo di stato maggiore generale Yasunori Morishita in una conferenza stampa a luglio.

Il poligono di tiro, situato a 1.848 miglia a sud-est di Tokyo, dovrebbe essere disponibile dopo aprile 2026 per esercitazioni con i missili terra-nave giapponesi Type 12. Il missile in questione, successore del Type 88, ha una gittata di circa 62 miglia; un potenziamento pianificato e in fase di sviluppo la aumenterebbe a circa 620 miglia. Entro il 2026, il ministero della Difesa prevede di installare i missili in tre basi delle Forze di autodifesa nell'arcipelago delle Ryukyu, che comprende Okinawa e si estende fino a Taiwan.

Le mosse del partner Usa

Il Libro Bianco sulla Difesa del Giappone del 2024 parla chiaro: " La Cina sta rafforzando ulteriormente la cooperazione con la Russia, anche nelle attività militari. Ha inoltre condotto voli di bombardieri e navigazioni navali congiunte con la Russia nelle vicinanze del Giappone. Queste ripetute attività congiunte sono chiaramente intese a dimostrare l'uso della forza contro il Giappone e rappresentano una grave preoccupazione dal punto di vista della sicurezza nazionale del Giappone ".

Nel frattempo, secondo quanto riportato dal sito Naval News, il Giappone sta potenziando la sua difesa con un nuovo potente missile antinave. Noto come "nuovo missile antinave per la difesa delle isole remote", il suddetto missile rientrerebbe in una strategia più ampia del Giappone (Defense Buildup Program) volta a sviluppare missili standoff, in un contesto di crescenti tensioni relative alle contese isole Senkaku.

Da quel poco che sappiamo, il missile in questione sarebbe dotato di un motore a basso consumo di carburante di KHI, il, e sarebbe progettato per essere lanciato al di fuori del raggio di minaccia del nemico. Si parla, poi, di una gittata massima di 2.500 chilometri e dunque di una capacità di raggiungere l'entroterra della Cina dal Giappone occidentale.