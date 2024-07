"Testato l'Hwasong-11C-4.5": cosa sappiamo del misterioso super missile di Kim

Ascolta ora 00:00 00:00

La Corea del Nord avrebbe testato con successo una nuova variante di missile balistico a corto raggio (SRBM) in grado di trasportare un'enorme testata. La Korean Central News Agency (KCNA) ha fatto sapere che la Missile Administration del Paese avrebbe effettuato una prova del missile balistico orbitale Hwasong-11C-4.5, sottolineando che il jolly in questione sarebbe in grado di trasportare una testata da 4,5 tonnellate. Funzionari ed esperti sudcoreani hanno tuttavia contestato l'affermazione di Pyongyang e ipotizzato che il Nord abbia probabilmente inventato un test riuscito per nascondere un lancio fallito.

L'ultimo missile di Kim

I media nordcoreani hanno scritto che il test, andato in scena lo scorso lunedì, ha riguardato due missili. Entrambi sarebbero stati dotati di una testata pesante simulata " per verificare la stabilità del volo e la precisione del colpo alla gittata massima di 500 km (310 miglia) e alla gittata minima di 90 km (56 miglia )", ha riferito la KCNA, senza pubblicare alcuna foto del test. Un altro lancio dell'Hwasong-11C-4.5 verrà effettuato a luglio per testare le caratteristiche di volo, la precisione del colpo e la potenza di esplosione della testata super-grande a una gittata media di 250 km (155 miglia).

" Il test del nuovo tipo di sistema d'arma fa parte delle normali attività dell'amministrazione e dei suoi istituti scientifici di difesa affiliati ", ha aggiunto la stessa KCNA. Come ha spiegato il sito Nk News, la Commissione militare centrale del Partito dei Lavoratori di Corea ha definito i risultati del test " estremamente significativi ". Tuttavia, nel rapporto finale sul plenum di quattro giorni, pubblicato martedì, non sono stati citati sviluppi di carattere militare.

La versione di Seoul

In seguito alle affermazioni di Pyongyang, il portavoce dello Stato maggiore congiunto sudcoreano (JCS), Lee Seong-joon, ha dichiarato ai giornalisti che Seul ritiene che il test a corto raggio del Nord abbia mostrato un volo " anormale " e che il missile sia " atterrato in un campo disabitato " nell'entroterra. " È molto probabile che definirlo un successo sia una bugia, poiché è estremamente raro che i test coinvolgano verso un bersaglio interno ", ha affermato Lee.

Alla domanda se il missile fosse atterrato nell'area della capitale, Lee ha detto che il punto di atterraggio o di destinazione " sembrava fosse vicino " a Pyongyang, citando l'analisi del JCS. Seoul non ha rivelato dettagli sulla posizione geografica, né ha confermato la posizione dell'esercito sul fatto che il missile abbia fallito e sia caduto accidentalmente sul campo o abbia colpito intenzionalmente un bersaglio.

Lee ha spiegato che l'affermazione della Corea del Nord secondo cui il primo missile ha percorso solo 500 km significherebbe che il vettore sarebbe atterrato nell'entroterra, poiché la costa nord-orientale è più lontana di quella distanza dal punto di lancio nella direzione in cui il JCS

ne ha rilevato il volo. Il JCS ha comunque annunciato di aver rilevato il lancio di due missili balistici in tempo reale, poco dopo le 5 del mattino da Jangyon, nella provincia di South Hwanghae, nel sud-ovest del Paese.