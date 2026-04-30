Gli Usa svelano il drone navale Spectre: caccia ai sottomarini e attacchi senza equipaggio

La competizione strategica nei domini marittimi sta imponendo una ridefinizione degli strumenti operativi delle grandi potenze navali. Il controllo delle rotte oceaniche, la protezione delle infrastrutture sottomarine e il monitoraggio delle attività subacquee richiedono oggi capacità persistenti, difficilmente garantite dalle sole unità con equipaggio. In questo scenario si colloca lo sviluppo di Spectre, una piattaforma navale autonoma progettata da Saildrone, che integra sorveglianza avanzata, guerra antisommergibile e capacità di attacco in un unico sistema ad alta autonomia.

Cosa sappiamo

Dall’analisi emerge che lo Spectre appartiene alla nuova generazione di sistemi navali senza equipaggio ed è caratterizzata da uno scafo lungo 52 metri con un dislocamento di circa 250 tonnellate. L’architettura propulsiva è ibrida e combina motori elettrici e diesel su doppia linea d’asse, per una potenza complessiva prossima ai 5.000 cavalli.

In modalità a basso impatto energetico, la velocità si attesta attorno ai 22 chilometri orari, con una significativa riduzione della firma acustica, elemento cruciale nelle missioni antisommergibile. In assetto ad alte prestazioni, il mezzo supera i 50 chilometri orari, mantenendo un’autonomia superiore ai 5.500 chilometri in condizioni operative favorevoli.

Il sistema propulsivo impiega eliche a passo variabile che consentono un controllo continuo della cavitazione e delle emissioni acustiche lungo tutto il profilo di impiego. Le prove condotte in ambiente controllato hanno confermato la stabilità idrodinamica anche in condizioni di mare formato, elemento essenziale per operazioni prolungate in oceano aperto.

Architettura modulare e capacità integrate

Il progetto è basato su una struttura modulare con ponte di carico configurato per l’impiego di container standardizzati. Questa impostazione consente, secondo alcuni analisti, di adattare rapidamente il mezzo a differenti scenari operativi, dalla sorveglianza marittima alla raccolta informativa fino a missioni di ingaggio.

Tra i sistemi compatibili rientrano il lanciatore verticale Mk 70 Vertical Launch System e il sonar a profondità variabile CAPTAS, entrambi sviluppati per operare in contesti acusticamente complessi e stratificati.

La collaborazione con Lockheed Martin ha permesso inoltre l’integrazione del sistema missilistico AGM-179 JAGM, impiegabile anche in condizioni di visibilità ridotta.

L’insieme di queste capacità consente di unire funzioni di sorveglianza avanzata e capacità di ingaggio, riducendo la necessità di impiegare unità navali tradizionali in specifici segmenti operativi.

Evoluzione dottrinale e quadro industriale

L’ingresso dell armamento nelle architetture navali statunitensi riflette il progressivo consolidamento di dottrine basate su sistemi distribuiti e piattaforme autonome interoperabili. L’obiettivo operativo è ampliare la profondità del controllo marittimo attraverso una rete di unità disperse, aumentando la resilienza complessiva del dispositivo e riducendo la vulnerabilità delle forze concentrate.

Il programma prevede due configurazioni: una orientata alla massima autonomia con supporto eolico per missioni di lunga durata e una seconda ottimizzata per velocità e ridotta segnatura radar, destinata a impieghi più dinamici e ad alta intensità.

La produzione è affidata a Fincantieri Marinette Marine, con una capacità stimata fino a cinque unità annue. L’impostazione industriale evidenzia un processo di standardizzazione orientato alla rapida integrazione del sistema nelle forze navali statunitensi.

Nel quadro attuale delle dinamiche marittime internazionali, caratterizzate da un incremento della pressione strategica sulle principali linee oceaniche e sui nodi infrastrutturali

sottomarini, sistemi come Spectre potrebbero favorire l’affermazione di una postura navale basata su dispersione operativa, maggiore adattabilità tattica e riduzione della dipendenza da piattaforme convenzionali ad alto profilo.