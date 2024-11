Diletta Leotta investigatrice a caccia della "Talpa"

Ascolta ora 00:00 00:00

Di certo lei non è una talpa. Anzi ha impostato tutta la sua vita sull'essere bene in vista, in vetrina, con la sua bellezza smagliante e la capacità di sfruttare curve e intelligenza davanti alle telecamere. Insomma, Diletta Leotta (foto) da stasera debutta su Mediaset: farà da guida alla rediviva La Talpa, show di successo di anni fa che unisce la formula del reality con quella detective. In onda in prime time su Canale 5, il programma in cui bisogna scoprire chi è la spia tra i concorrenti, si ripresenta con una formula innovativa, crossmediale (per quelli che usano linguaggi difficili), cioè a cavallo tra vari tipi di televisione con modalità di racconto differenti per streaming on demand e tv lineare. Già dal primo novembre su Mediaset Infinity un'anticipazione introduce gli spettatori ai meccanismi del programma. Dopo l'avvio vero e proprio di stasera, da giovedì partirà La Talpa Detection, formato ad hoc pensato per la piattaforma online con focus sugli elementi di investigazione.

Insomma, una cosa parecchio complicata. Tanto che subito la conduttrice - abituata ad occuparsi di calcio - è stata messa sulla graticola web per l'uso degli auricolari. «Accusata» di essere teleguidata. Lei che, desiderata e invidiata, nella vita è abituata a difendersi da ogni genere di attacchi, ha risposto che ovvio che usa gli auricolari. Così ha detto al Corriere della Sera: «L'auricolare è fondamentale in diretta, non sai chi sono gli ospiti che arrivano. Lo usano in quasi tutti i programmi, come il gobbo. Ma anche quando registri un programma complesso come La Talpa è utile». Diletta, comunque, più che suggeritori per cosa dire, ha avuto bisogno di insegnanti su come stare in silenzio: «Ho dovuto imparare a stare un po' zitta - spiega - La Talpa ha un linguaggio completamente diverso da quello a cui sono abituata, nell'intrattenimento i silenzi servono, un silenzio dice tanto, ti racconta un'emozione».

Il cast dei

concorrenti è composto da Lucilla Agosti, Elisa Di Francisca, Alessandro Egger, Ludovica Frasca, Orina Ichaki, Marina La Rosa, Marco Melandri, Andrea Preti, Gilles Rocca, Andreas Muller e Veronica Peparini (che giocano in coppia).