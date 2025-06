Diploma professionale, gli esami per 25.332 studenti lombardi

Ascolta ora 00:00 00:00

Sono 25.332 gli studenti lombardi dei percorsi di Istruzione e Formazione Professionale (IeFP) che stanno affrontando in questi giorni gli esami di qualifica per ottenere il diploma professionale. «Un momento cruciale per il futuro formativo e lavorativo dei ragazzi, reso possibile grazie a un'organizzazione precisa, capillare e strutturata con il coinvolgimento diretto di 113 enti dediti alla formazione sul territorio» ha affermato l'assessore regionale all'Istruzione Simona Tironi.

Quest'anno sono 15.308 gli studenti del III anno (di cui 700 apprendisti), 10.024 quelli del IV anno (di cui 1.449 apprendisti), sono 3.840 le commissioni d'esame e 442 i presidenti nominati dalla Regione, di cui 105 solo nella Città Metropolitana. Quali i percorsi formativi più scelti? Ben 1.168 giovani (l'11,6%) hanno scelto di diplomarsi «Tecnico dei trattamenti estetici»; 1.167 (l'11,59%) diventeranno «Tecnico dell'acconciatura»; 1.030 (il 10,23%) «Tecnico riparatore di veicoli a motore»; 934 (il 9,28%) «Tecnico grafico»; 816 (l'8,1%) «Tecnico di cucina»; 665 (il 6,6%) «Tecnico elettrico» e 641 (il 6,37%) «Tecnico delle produzioni alimentari». Gli altri percorsi formativi sono: «Tecnico informatico» (4,78%); «Tecnico dei servizi di impresa» (4,53%); «Tecnico per la programmazione e gestione di impianti di produzione» (4,02%); «Tecnico dei servizi di sala bar» (3,63%); «Tecnico automazione industriale» (3,37%); «Tecnico agricolo» (2,94%); «Tecnico dei servizi di animazione turistico-sportiva e del tempo libero» (2,14%); «Tecnico dell'abbigliamento e dei prodotti tessili per la casa» (2,08%); «Tecnico commerciale delle vendite» (2,05%); «Tecnico dei servizi di promozione e accoglienza» (2,01%); «Tecnico del legno» (1,4%); «Tecnico di impianti termici» (1,38%); «Tecnico dei servizi logistici» (0,9%); «Tecnico edile» (0,31%); «Tecnico delle lavorazioni tessili» (0,26%); «Tecnico delle lavorazioni dell'oro e dei metalli preziosi o affini» (0,2%), «Tecnico della modellazione e fabbricazione digitale» 0,19%;«Tecnico delle lavorazioni del ferro e metalli non nobili» (0,06%).

«Sostenere i nostri giovani nel passaggio fondamentale dal percorso formativo al mondo del lavoro è una delle priorità di Regione Lombardia ha chiarito Simona Tironi questi esami non sono solo un traguardo, ma un trampolino verso l'occupazione e l'autonomia.

Desidero ringraziare il personale della Direzione Generale e i colleghi degli Uffici Territoriali Regionali per il lavoro straordinario fatto per garantire la qualità delle prove in tutta la regione». La sessione d'esame, inizierà oggi con la prova scritta (italiano, matematica e inglese) proseguirà con la prova professionale specifica per ogni profilo e si concluderà con un colloquio.