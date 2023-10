Dolly Parton, a 77 anni è un modello anche in radio

La radio è sempre un credibile strumento promozionale. Lo conferma anche la serie di Dolly Parton che andrà in onda dal 26 ottobre su Apple Music 1 e si intitola What would Dolly do? Sono 4 puntate che valgono una vita. A proposito di parità, Dolly Parton è stata una delle prime artiste donna a primeggiare in un circuito, quello musicale, tendenzialmente maschile. Ora che è una leggenda del country e ha 77 anni (è nata a Pittman Center nel 1946) ha tutte le carte in regola per raccontare la propria carriera, le fatiche e i sacrifici che ha affrontato e, soprattutto, le strategie che ha imparato negli anni per raggiungere uno straordinario successo.

In Italia è mano popolare di quanto si meriti e quindi ci vuole qualche numero per rendere l'idea. In sessanta anni di carriera ha avuto 41 dischi entrati nella top ten americana. Uno dei suoi brani più celebri è I will always love you, di cui Whitney Houston ha regalato una strepitosa versione.

Sulle piattaforme streaming le sue canzoni valgono oltre tre miliardi di streaming. Ecco, questa cantautrice/attrice/imprenditrice/filantropa adesso si racconta in questa serie proprio alla vigilia del suo primo album rock, non a caso intitolato Rockstar. Con la coconduttrice Kelleigh Bannen nella prima puntata va «Dietro le cuciture» (come il suo libro uscito il 16 ottobre negli Stati Uniti), poi parlerà di affari, di quanto sia difficile passare dalla musica al cinema e, alla fine, del perché abbia deciso di diventare anche rock'n'roll. Un autentico simbolo la cui storia vale molto più di tanti manifesti.