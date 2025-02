Giubileo degli scout, messa di Delpini

Ascolta ora 00:00 00:00

La Chiesa di Milano celebra il Giubileo insieme agli scout ambrosiani e lombardi. Domenica, giorno successivo alla «Giornata del Ricordo», in cui si commemora la nascita del fondatore del movimento mondiale dello scoutismo, Lord Robert Baden-Powell(1857-1941), l'arcivescovo di Milano, Mario Delpini, presiederà in Duomo alle 17.30 una Messa giubilare diocesana per gli scout e le loro guide.

Una celebrazione che rappresenta un'importante occasione per riflettere sul significato dello scoutismo e sui principi educativi che, da oltre un secolo, ispirano generazioni di bambini, ragazzi e giovani in tutto il mondo. La celebrazione giubilare in Duomo, alla quale sono invitati i gruppi di tutta la Regione - fa sapere la Dicocesi - sarà la prima occasione in cui gli scout della Lombardia si riuniranno nella Cattedrale per un evento di questo genere. Sarà anche un momento di ringraziamento per i sacerdoti, i religiosi e le religiose che accompagnano ragazzi e giovani scout nel loro percorso di formazione cristiana.

Secondo gli organizzatori sono attesi in Duomo circa settanta gruppi, composti da alcune migliaia di persone tra scout e guide.

Le organizzazioni coinvolte sono: FSE Scouts d'Europa (Associazione italiana guide e scouts d'Europa cattolici); Agesci (Associazione guide e scouts cattolici italiani); Cngei (Corpo nazionale giovani esploratori ed esploratrici italiani); Aggs (Associazione gruppi guide e scout); Masci (Movimento adulti scout cattolici italiani); Foulard Bianchi; Scouts et guides de la mission catholique francophone de Milan. La celebrazione di domenica sarà trasmessa in diretta streaming suwww.chiesadimilano.it e sul canale Youtube della Diocesi di Milano.