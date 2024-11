Al Parenti lo spirito della natività

Ascolta ora 00:00 00:00

Un ciclo di conferenze spettacolo su Gesù e un enorme presepe vivente sulle acque dei Bagni misteriosi non sono una casualità al Teatro Parenti, diretto dall'intellettuale ebrea Andrée Shammah. A breve arriverà un lavoro di Andrea Chiodi dedicato al Natale, tratto dalle Laude del francescano Jacopone da Todi, nato nel 1230, l'autore di celebri poesie musicate come «Stabat Mater» e «Donna de' Paradiso», oltre che uno dei padri della letteratura italiana. Lo spirito del Natale aleggia al Parenti, come spiega la Shammah, nella speranza che porti pace dove infuria la guerra: «È importante in un momento difficile per tutti cercare i punti comuni senza mischiarci, non per difendere l'identità di ognuno, ma per sapere chi parla». Domenica mattina ha parlato l'ex priore di Bose Enzo Bianchi e nel presentarlo Shammah non ha minimizzato l'importanza degli appuntamenti: «Io che sono ebrea ho voluto fortemente questi incontri». Ogni domenica mattina fino al 22 dicembre, la scelta del giorno un omaggio ai cristiani.

C'è stato Bianchi, che ha parlato del rapporto innovativo di Gesù con le donne e pure del patriarcato di oggi che - a suo dire - colpisce ancora nella società come nella Chiesa, «nonostante le innovazioni e gli sforzi di Papa Francesco». Domenica 8 dicembre sarà Corrado Augias, laico appassionato, a parlare di «Ma chi era Gesù?», dopo una ricerca personale durata molti libri. Seguirà il 15 il pedagogista Daniele Novara, concentrato sul tema «Gesù e i bambini», altro argomento di enorme impatto nel quale lo sguardo di Gesù («lasciate che i piccoli vengano a me») ha segnato uno spartiacque nel modo di guardare ai bimbi, prima poco considerati. Il 22 dicembre, lo psicoanalista e scrittore Massimo Recalcati (nella foto) sul tema «Gesù e la morte».

A Natale si parla di vita, di nascita, di Natività e se ne vedono già le tracce nella capanna di legno ai Bagni misteriosi che ospiterà il Bambino con Maria e Giuseppe. Un presepe fatto di botteghe antiche e moderne, pieno di brio, di luci, di mercatini, per i quali fervono i lavori in vista del 5 dicembre, quando arriverà l'inaugurazione ufficiale.