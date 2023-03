Domenica la Stramilano, cinquantamila in gara. Ed ecco le strade chiuse

C'è chi arriva allenato e chi invece decide di partecipare soltanto la settimana prima per correre con gli amici finchè il fiato permette o per mettersi alla prova. E poi altri che ricordano le prodezze di gioventù e ora desiderano coinvolgere i bambini. È tutto parte del fascino della Stramilano che domenica attraverserà la città per la cinquantesima volta. Mezzo secolo fra pettorali, ristori, muscoli indolenziti e record da inseguire. La Stramilano regala un altro brivido, quello di correre in mezzo alle strade normalmente percorse da auto, bus e moto, permette di osservare i viali da un altro punto di vista. Per un giorno sono le auto a restare ferme e a dover cercare percorsi alternativi.

Per potersi organizzare, ecco le mappe dei percorsi. La prima a partire è la marcia dei bambini: alle 9.30 da piazza Duomo. Il percorso è all'interno del centro storico per 5 km con arrivo all'Arena. Comprende via Palestro, via Senato, via Manzoni, Foro Bonaparte, piazzale Cadorna, quindi il traguardo all'Arena.

Alle 10 tocca alla gara degli atleti, la Stramilano Mezza Maratona di 21,097 km con partenza e arrivo in piazza Castello. C'è poi un tracciato amatoriale di 10 km che seguirà la circonvallazione interna: dal Duomo a piazza San Babila e da lì, attraverso corso Venezia si raggiunge piazza Oberdan per poi puntare verso sud, lungo viale Majno, piazza 5 Giornate, viale Filippetti, piazza XXIV Maggio. Da qui si risale lungo viale Papiniano, piazza Conciliazione, via XX settembre per arrivare al parco Sempione e quindi all'Arena.

Più complesso il giro della Stramilano da 21 km. Da piazza Castello si corre verso corso Sempione, che verrà percorso due volte, per poi deviare verso piazzale Biancamano, i Bastioni di Porta Nuova, i Bastioni di Porta Venezia e ricongiungersi al percorso della 10 km, sulla circonvallazione interna, in piazza Oberdan. La gara prosegue poi sullo stesso percorso della 10 km, dal quale si divide in piazza Conciliazione, puntando su viale Monte Rosa, piazza Giulio Cesare, viale Boezio, largo Domodossola fino a ricongiungersi a corso Sempione. Da dove si raggiunge poi, di nuovo, piazza Castello per il traguardo. Tra le 7 e le 14 le strade interessate dalla corsa saranno chiuse al traffico. Non si potrà attraversare il percorso, eccetto nei punti segnalati dalla polizia locale. Per il resto sarà molto difficile spostarsi tra la cerchia dei navigli e l'esterno. Nella mattinata, tra le 7.30 e le 14, le linee coinvolte saranno i tram 1, 2, 3, 4, 5, 9, 12, 14, 15, 16, 19, 23, 24, 27 e i bus 37, 43, 48, 50, 54, 57, 58, 60, 61, 67, 68, 70, 77, 78, 84 e 94. Per tutti i mezzi le fermate presenti sul percorso verranno soppresse. Tra le 7.30 e le 14 resterà chiusa anche la fermata Duomo della Metropolitana.