Duomo, ritornano i concerti di Radio Italia e (forse) di Capodanno

Ascolta ora 00:00 00:00

Il Concertone di Radio Italia torna in Piazza Duomo, sarà venerdì 30 maggio alle 20.30. E intanto si riparla di riproporre quello di Capodanno sospeso più di cinque anni fa. È stato il sindaco ieri ad anticipare che ci potrebbe essere un ripensamento. «Al momento c'è una riflessione in corso». Lo stop è stato per motivi economici: «Fare un concerto memorabile a Capodanno vuol dire investire un milione, un milione e mezzo: noi sosteniamo le grandi istituzioni come la Scala e il Piccolo e una serie di altri piccoli teatri, per questo abbiamo deciso di fermarci. È una scelta definitiva? No: ci stiamo pensando perché potrebbe essere una buona cosa riprendere».

Tanti i nomi che si esibiranno al Concertone di fine maggio accompagnati dalla Radio Italia Live Orchestra diretta dal maestro Bruno Santori: Achille Lauro, Alfa, Brunori Sas, Lucio Corsi, Elodie, Fabri Fibra, Fedez, Giorgia, Irama, Marco Masini, Olly e i Pinguini tattici nucleari. L'evento, tutto gratuito, sarà replicato il 27 giugno al Foro Italico di Palermo. A condurre le voci di Radio Italia: Giuditta Arecco, Daniela Cappelletti, Marco Falivelli, Francesca Leto, Mauro Marino, Enzo Miccio, Paoletta, Emiliano Picardi. La sigla è scritta da Saturnino. Il Concerto è trasmesso in diretta su Radio Italia solomusicaitaliana e Radio Italia tv, in streaming audio/video su radioitalia.it, sulle app ufficiali Radio Italia per ios, Android, Huawei e su tutti i dispositivi Echo, lo smart speaker di Amazon.

Per Tommaso Sacchi, assessore alla Cultura del Comune, «il grande concerto di Radio Italia non è solo un appuntamento musicale di altissimo livello, ma anche un'occasione di festa che unisce generazioni diverse all'insegna della grande musica, della condivisione e dell'identità italiana. Milano è felice di accogliere ancora una volta questo evento gratuito, aperto a tutti e attesissimo, che rafforza il legame tra la nostra città e il mondo della musica».

Mario Volanti, editore e presidente di Radio Italia, ha sottolineato: «Anche quest'anno siamo riusciti a realizzare un cast di altissimo livello in grado di entusiasmare un pubblico vasto ed eterogeneo che potrà cantare e divertirsi per oltre 3 ore di grande musica italiana. Parte fondamentale dello show restano le esibizioni dal vivo degli artisti e la presenza della nostra Radio Italia Live Orchestra diretta dal maestro Bruno Santori, oltre 40 musicisti di livello che rendono unico questo evento». Non solo. Volanti ha ricordato che la musica «andrà oltre la piazza grazie alla condivisione multipiattaforma.

Perché il pubblico potrà vivere il concerto attraverso la radio, i social, le app, lo streaming audio e video sul nostro sito, la nostra tv e i canali del nostro broadcasting partner, ma anche di entrare nel cuore dell'evento attraverso la diretta TikTok esclusiva dal backstage con Cecilia Cantarano».