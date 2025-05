E basta un tocco di dito per fare un mini check-up

Ascolta ora 00:00 00:00

L'evoluzione della specie, e che evoluzione. Il lancio di Huawei Watch Fit 4, Fit 4 Pro e Watch 5, fa fare un salto in avanti nell'utilizzo di questo tipo di dispositivi nel campo del wellness e dello sport. Tra innovazioni hardware, nuove funzioni e caratteristiche tecniche d'avanguardia, la gamma si propone come punto di riferimento tanto per gli atleti - professionisti o amatori che siano -, quanto per chi cerca un monitoraggio completo della salute. Due le vere rivoluzioni: il sensore X-TAP sul Watch 5 per rilevare i dati non più solo dal polso ma anche dai polpastrelli (la dove c'è grande passaggio di sangue) e la resistenza fino a 40 metri sott'acqua dei Fit 4 e 4 Pro.

Partendo dal modelli 5, X-TAP è davvero una tecnologia di rilevamento rivoluzionaria che sfrutta un'interfaccia sensoriale avanzata (ECG, PPG e sensori tattili) per fornire un report sanitario completo in 60 secondi, semplicemente premendo il dito sul sensore. Il punto di forza? Appunti il rilevamento della saturazione dell'ossigeno e della variabilità della frequenza cardiaca tramite i polpastrelli: una novità assoluta nel mercato degli smartwatch, resa possibile grazie alla maggiore densità vascolare e sottigliezza della pelle. Il sensore X-TAP consente anche di attivare con un semplice tocco «One-Tap Health Glance», che offre 9 parametri di salute chiave in modo rapido e preciso. A completare l'esperienza, Huawei introduce gesti tattili intelligenti (Double Tap e Double Slide) per controllare musica, rispondere alle chiamate e scattare foto senza toccare lo schermo, oltre al supporto eSIM e a una batteria dual-mode con autonomia fino a 11 giorni in risparmio energetico.

Evoluzione diretta del fortunato Watch Fit 3, il Watch Fit 4 Pro invece fa ulteriori miglioramenti nel segmento degli smartwatch per sportivi. Costruito in titanio con vetro zaffiro, offre un display ultra-luminoso da 3000 nit e un design più sottile, confortevole ed elegante. Ma la vera sorpresa è il supporto al freediving fino a 40 metri di profondità, un traguardo raro in ambito consumer. Anche il Fit 4 standard eredita questa capacità, rendendosi ideale per subacquei amatoriali e sportivi acquatici. A ciò si aggiungono il doppio GPS, l'altimetro integrato e le mappe offline a colori, perfette per l'escursionismo e le attività outdoor. La differenza tra le due versioni è il materiale e il fatto che il dispositivo base non supporta l'elettrocardiogramma. Che invece sul Pro gode della tecnologia TruSense, combinazione di algoritmi di nuova generazione e sensori potenziati che permettono rilevazioni sempre più accurate per battito cardiaco, ossigeno, stress, sonno e temperatura cutanea. Non manca un comparto sportivo aggiornato, con modalità più numerose e dettagliate, incluso un inedito profilo avanzato per il golf con migliaia di percorsi caricati.

Tutto quanto sopra ha prezzi diversi, a seconda di

modelli, colori e materiali: il Watch 5 (con cassa da 42 e 46 mm) varia da 449 a 649 euro. Il Watch Fit 4 Pro costa 279 euro, mentre il Fit 4 ha un prezzo di 179. Con offerte e promozioni presenti sullo store online.

MLomb