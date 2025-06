E a Niguarda c'è un altro progetto di pedonalizzazione

Come se non bastasse quello che succede a Nolo, il quartiere a nord di Loreto, dove piazza Spoleto si è trasformata in un collettore notturno di sbandati, maleducati e bande, ora il Comune vuole esportare il modello di piazza tattica anche a Niguarda. Sono iniziati i lavori per aumentare verde e spazio pubblico pedonale in largo San Dionigi nel quartiere Pratocentenaro.

I cantieri permetteranno di mettere in sicurezza cinque attraversamenti pedonali, aumentare le zone destinate allo spazio pubblico grazie anche all'installazione di 12 panchine, 3 rastrelliere per biciclette e 2 tavoli da ping pong. Il progetto prevede inoltre la piantumazione di 16 alberi e la realizzazione di un nuovo attraversamento pedonale.

Il Comune fa sapere che la richiesta di trasformare largo San Dionigi in una sperimentale piazza tattica arriva dal Municipio 9 insieme alle associazioni del quartiere, alla parrocchia San Dionigi e alle attività commerciali.

Il progetto rientra in un piano più ampio ovvero il Programma Innovativo Nazionale per la Qualità dell'Abitare (Pinqua), che prevede tre interventi nel quartiere Niguarda per un investimento totale di 15 milioni di euro.

In via Pianell 15 sarà demolito e ricostruito l'immobile comunale attualmente in stato di abbandono. L'edificio ospiterà 90 nuovi posti letto da destinare a nuclei familiari in condizioni di fragilità abitativa, studenti e giovani lavoratori, oltre a servizi integrati destinati al quartiere.I lavori saranno completati entro il 31 marzo 2026.

Altri 3,5 milioni saranno utilizzati per riqualificare gli alloggi di edilizia residenziale pubblica di proprietà comunale in via Graziano Imperatore con interventi di manutenzione straordinaria, ristrutturazione ed adeguamento degli alloggi con superamento delle barriere architettoniche sia fisiche che sensoriali.

Infine, grazie a un finanziamento da 2,5 milioni, sono previsti interventi con opere che

favoriranno la pedonalità, la ciclabilità e gli spazi pubblici. In particolare il programma interverrà sull'ambito di largo San Dionigi in Pratocentenaro, e su via De Angelis-De Gasperis dove sarà realizzata una nuova area verde.