Braccio di ferro tra Emirati e Arabia Saudita: Abu Dhabi lascia l'Opec?

Nella comunità internazionale si dibatte da diversi giorni sull'effettiva possibilità che gli Emirati Arabi Uniti possano lasciare l'Opec, il cartello mondiale del petrolio. Una mossa che rappresenterebbe uno schiaffo sonoro all'Arabia Saudita, Paese che dell'Opec è regista e principale influenzatrice, nonché fautrice dell'estensione nel dialogo alla Russia nel quadro Opec+.

Da un anno il presidente degli Emirati Arabi Uniti Sheikh Mohammed bin Zayed al Nahyan e il principe Mohammed bin Salman dell'Arabia Saudita sono in diverbio sul futuro della strategia energetica, della partita degli investimenti nel mondo arabo e non solo, del rapporto col resto del mondo.

In quest'ottica Abu Dhabi appare più vicina alla presidenza Usa di Joe Biden rispetto all'Arabia Saudita, che più volte ha deluso le speranze della Casa Bianca su diversi dossier. L'Arabia Sauidta prosegue la guerra in Yemen nonostante la volontà di Washington di iniziare a rendere meno vischioso il coinvolgimento dei suoi alleati nel Paese, condivisa dagli Emirati Arabi. Il piano Saudi Vision 2030 si scontra con i progetti dell'Emirato di attrarre strategie di investimento globali nelle tecnologie pulite, la transizione energetica, lo sviluppo di frontiera. E soprattutto Mosca e Riad sono allineate sulla posizione di tagliare la produzione per spingere verso l'alto i prezzi del petrolio. Al contrario di Abu Dhabi e Washington.

Gli Emirati, secondo gli accordi Opec, hanno l'impegno a mettere sul mercato 3 milioni di barili di petrolio al giorno, il 75% della capacità produttiva nazionale. Ma Abu Dhabi vuole investire per aumentare fino a 5 milioni di barili la sua produzione entro il 2027 e si sente minacciata dalla dominazione russo-saudita dell'Opec/Opec+.

Braccio di ferro nel mercato del greggio